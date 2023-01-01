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Вокалистка HALESTORM: «Никогда нельзя сдаваться!»



В рамках недавней беседы с Lizzy Hale у нее спросили, что стало причиной достижения группой тех результатов, какие были достигнуты к настоящему моменту:



«Ну, есть несколько факторов, которые этому поспособствовали. Во-первых, это наша собственная детская, безрассудная несдержанность и глупость, которая с самого первого дня двигала этот состав, потому что когда мы только пришли в этот бизнес, мы едва умели играть на своих инструментах, понятия не имели, как написать песню для радио, у нас не было никаких связей в музыке, не было денег. Наши папы были механиками и т.п. — очень слабый средний класс. У нас не было никаких дядюшек в бизнесе или чего-то еще, за что мы могли бы зацепиться, но была идея, что это что-то вроде "сделай или умри". И как только ты обретаешь такую черту, то все возможно, плюс ко всему мы, слава Богу, обрели друг друга, потому что у всех нас в детстве была такая ситуация, когда музыка словно сама находила нас, спасала от многого и становилась частью нашей идентичности. Поэтому сейчас есть несколько разных составляющих, которые укрепляют успех.



Я никак не смогла бы стать Lzzy Hale или Elizabeth Hale, называйте меня как хотите, я не смогла бы быть собой без всего этого. Если бы все это ощущение ушло, я бы как будто лишилась руки и ноги, в прямом смысле этого слова, и мне пришлось бы жить без них, а я не хочу такого развития событий. Кроме того, в группе есть и семейный аспект: мой брат [Arejay] — наш барабанщик, и мы с ним занимаемся музыкой с тех пор, как мне исполнилось 13, а ему почти 11. В 97-м мы назвали группу HALESTORM и больше не оглядывались назад. Так что огромная часть наших отношений и нашего совместного роста связана и с этим фактором. Получается, что ты не можешь расстаться с группой из-за своих собственных потребностей, умственных и физических, и в то же время ты не можешь расстаться с семьей. Это очень много значит. Так что, да, выбора почти нет. Это нечто более фундаментальное. И опять же, я очень благодарна, что мы еще не убили друг друга. Конечно, мы то и дело действуем друг другу на нервы, но у нас никогда не было такой ссоры, чтобы мы сказали: "Все, хватит. Я ухожу". Даже в самые странные времена это никогда не было поводом для конфликтов».







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