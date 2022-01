сегодня



HALESTORM отменили европейский тур



HALESTORM отменили европейский тур, "An Evening With Halestorm", который должен был стартовать первого февраля во Франкфурте.



«У нас есть хорошие и плохие новости. Из-за различных ограничений во всех странах, в которые мы планировали поехать, логистически невозможно привезти наш тур Evening With Tour в материковую Европу в феврале этого года. Эти концерты были отменены. Проверьте свой почтовый ящик на предмет информации о возврате денег или в месте приобретения билетов. Хорошая новость заключается в том, что мы все еще планируем приехать в Великобританию и Ирландию.



Мы надеемся, что все наши европейские друзья понимают, что это было не в нашей власти, и мы с нетерпением ждем скорых анонсов концертов!»













