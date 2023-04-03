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Halestorm

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|||| 3 апр 2023

Вокалистка HALESTORM о транс-расстреле



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Lizzy Hale опубликовала первого апреля следующее сообщение:

«Сегодня состоялись похороны 9-летней Эвелин Дикхаус, одного из трех детей и трех взрослых, погибших в понедельник в результате стрельбы в школе The Covenant School в Нэшвилле.

Я находилась по другую сторону лужи в Лондоне, когда услышала об этой трагедии.

Мое сердце разрывается от боли за судьбу семей тех, кто был так внезапно и без необходимости отнят у нас прямо в моем родном городе Нэшвилле.

Я выросла в частных христианских школах и вне их, и я очень благодарна за жизненные уроки, которые я получила благодаря этому воспитанию. Поэтому, наблюдая за тем, как полиция прорывается через коридоры начальной школы, украшенные радостными рисунками Crayola на тех самых стенах, которые всего за несколько часов до этого должны были стать безопасным пространством для этих малышей...

И, пожалуйста, позвольте мне поднять свой бокал рога в честь полицейских, которые сделали все, что было в их силах, и даже больше! Настоящие супер герои!

Я чувствую себя беспомощной, и я так устала от огромного количества таких нападений. Только в этом году в США произошло более 130 массовых расстрелов, и это только в апреле!

Так не должны жить наши дети. Мы не должны устанавливать раскладные баррикады в наших классах. Или бояться идти на концерт или общественное мероприятие.

Это результат того, что наша молодежь на протяжении многих лет не имела свободного выбора и возможности получить надлежащие рекомендации и образование в области психического здоровья, а также того, что они имеют слишком легкий доступ к штурмовому оружию.

Наши люди страдают, не давая им / запрещая доступ к возможностям и инструментам, необходимым им для исцеления, вы оставляете им лишь насилие.

Это можно предотвратить!»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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3 апр 2023
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bjorn667
и пожалуйста, позвольте мне поднять бокал в честь рускава рога, находясь по ту сторону лужи

просмотров: 417

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