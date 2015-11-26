сегодня



Вокалистка HALESTORM — о том, чему научилась на карантине



В рамках недавнего интервью вокалистка HALESTORM Lizzy Hale рассказала о том, что она узнала о себе во время карантина:



«Я думаю, что в этом году я многое узнала о себе как в негативном, так и в позитивном плане, да и вообще в целом. Полагаю, что и радостные и мрачные моменты были в буквальном смысле под увеличительным стеклом, ведь ничего по сути в вашей жизни не происходит, и что делать — не очень понятно.



Наверное, прошло уже больше 22 лет с тех пор, как я так долго не выступала, то есть так было до того, как появилась группа. Потому что по крайней мере у нас был концерт в боулинге раз в месяц [в начале]. Но в целом я думаю, что для меня это всё как подарок, так как нет отвлекающих факторов, у меня нет миссии, которая заключается в гастролях на 250 концертов в год. Потом ты идёшь и создаёшь запись — у всех жёсткие графики, есть план, есть будущее. Так что мне пришлось взглянуть на все это со стороны и сказать: "Ну и кто я без всего этого?" И я поняла некоторые удивительные вещи о себе, о которых не знала, что на них была способна за это время, и я также поняла много вещей, о которых я подумала: "О, я должна это изменить". Так что было много самопознания [смеётся]».



На вопрос о том, есть ли какие-то навыки, которые она развила или приобрела в прошлом году, о которых она не знала, Lizzy ответилa:



«Ну по сути всё было больше в техническом плане. Забавно, что я буквально на днях говорила с продюсером, и он всё обернул красивым бантиком. За последние года полтора, что мы были вне туров и студии, у меня было порядка десяти совместных записей. Так что мне пришлось научиться продюсировать свой вокал в профессиональном плане.



Так вот, мы недавно говорили, и он мне сказал: "Да, я очень хочу, чтобы ты попробовала все эти вокальные дубли, которые мы профессионально делали в студии, но сделала их дома, потому что с этим связана другая личность". И я такая: "О, интересно. Смогу ли я превзойти то, что мы можем сделать в студии?" Так что было забавно и весело.



Кроме того, я ощущала, что как автор песен должна была больше доверять самой себе, потому что рядом не было никого, кто мог бы дать мне какой-то совет — всё это должна была делать я сама. И было приятно принимать такие решения и быть уверенной в том, что ты создаёшь, и следуешь за тем, что тебя и правда волнует. Вот такой вот год [смеётся]».



















+0 -0



просмотров: 221

