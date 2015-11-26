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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 165

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*Новое видео DEXCORE 25
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Halestorm

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3 янв 2022 : 		 Видео с выступления HALESTORM

21 дек 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Новый альбом дался тяжело»

10 дек 2021 : 		 HALESTORM завершили работу над альбомом

15 ноя 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM о кавер-версии LINKIN PARK

6 ноя 2021 : 		 HALESTORM в акустике

5 ноя 2021 : 		 HALESTORM завершили запись

5 ноя 2021 : 		 HALESTORM анонсировали стрим

31 окт 2021 : 		 "Tales From The Dead" от HALESTORM

27 окт 2021 : 		 Tales From The Dead от HALESTORM

24 окт 2021 : 		 Tales From The Dead от HALESTORM

24 сен 2021 : 		 HALESTORM вернулись к записи

3 сен 2021 : 		 HALESTORM исполнили новую песню

2 сен 2021 : 		 Гитарист HALESTORM: «Никаких обнимашек»

29 авг 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM о своей коллекции

18 авг 2021 : 		 Новое видео HALESTORM

21 июл 2021 : 		 HALESTORM отыграли первое шоу после паузы

21 июн 2021 : 		 HALESTORM в акустике

10 июн 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM предвкушает реакцию на новую пластинку

15 май 2021 : 		 LZZY HALE и THE PICTUREBOOKS: Видео

12 май 2021 : 		 LZZY HALE и THE PICTUREBOOKS записали песню

23 апр 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Сделайте укол!»

11 мар 2021 : 		 Кавер-версия THE WHO от HALESTORM: видео

24 фев 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM призывает не использовать подкладки

23 фев 2021 : 		 Кавер-версия THE WHO от HALESTORM

17 фев 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM продолжает работу над альбомом

10 фев 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM работает с DESMOND CHILD
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Видео с выступления HALESTORM



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Видео с выступления HALESTORM, которое состоялось первого января в Choctaw Grand Theater, Durant, Oklahoma, доступно для просмотра ниже.

HALESTORM Plays First Concert Of 2022 In Durant, Oklahoma: Video, Photos








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

overgrin


3 янв 2022, 22:48		Барабанщик на Чейни похож.
А может его пригласили?
А то группа выглядит,как набор ботанов с одного курса.


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