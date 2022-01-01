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Вокалистка HALESTORM — о забавных встречах с кумирами



Lizzy Hale рассказала о забавных случаях встреч со своими кумирами:



«У меня никогда не было неудачного опыта знакомства с кем-либо из моих кумиров. Иногда это было несколько неожиданно. Но ни одна из этих встреч не была неудачной. На одной из них я познакомилась с Tom'ом Keifer'ом из CINDERELLA, и с тех пор мы стали друзьями; мы сделали кучу дуэтов и всё такое. Но он был тем самым музыкантом, который буквально заставил меня играть на гитаре и петь так, как я это делаю. Когда я была маленькой, я была одержима альбомом [CINDERELLA] "Night Songs" — это была моя "мальчиковая группа". Это было в 90-х годах, и никто этого не понимал, но я думала: "Я так люблю эту группу". Он потряс меня своей индивидуальностью — я имею в виду, что с самого начала я почувствовала себя членом семьи. То же самое с Ронни Джеймсом Дио. Мне удалось встретиться с ним всего один раз, и он просто потряс меня своим отношением. И потом, что удивительно, и это не плохо, но пару недель назад я впервые встретилась с Ann Wilson [из HEART], и это был замечательный момент, но она такая спокойная — она расслабленная, сдержанная и радуется тому, что она здесь. И я мысленно представляла, что из-за её мощного голоса — я имею в виду, что без неё я не была бы той певицей, которой являюсь сегодня, я ожидала чего-то более энергичного и живого, а она просто холодна как огурец. Так что это было неожиданно, из серии: "Ты такая громкая, когда поёшь, но такая тихая, когда говоришь". Так что это было круто — удивительно, но, опять же, не очень негативно.



Я всегда рекомендую встречаться со своими кумирами, потому что, встречаясь с ними, ты видишь отражение самого себя, и ты можешь собрать воедино кусочки головоломки, почему ты именно тот музыкант, которым являешься сегодня. Поэтому я никогда не уклоняюсь от общения с ними.



Одной из самых забавных была Joan Jett, потому что она издевалась надо мной. Мои коллеги по группе подарили мне много лет назад одну из её фирменных гитар Melody Maker, и я принесла её на шоу, которое мы открывали для неё. И я такая: "Эй..." Я вела себя как девочка-фанатка. Я говорю: "Эй, не могли бы вы подписать мою гитару?" А она смотрит на меня, смотрит на гитару и говорит: "О, я не подписываю гитары". И тут же я говорю: "О, это нормально. Вы не обязаны". А она: "Я тебя разыгрываю. Дай мне гитару". А я в ответ: "Ладно. Фух"».







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