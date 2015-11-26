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Вокалистка HALESTORM : «Будем продолжать бороться!»



Вокалистка HALESTORM Lizzy Hale отреагировала на победу Джо Байдена на выборах президента США:



«Как говорилось в бессмертных словах TWISTED SISTER: "Мы больше не будем это терпеть".



Какое прекрасное проявление человечности,



Надежды над страхом,



Любви над ненавистью,



Счастливые слезы,



Гром клаксонов на улице.



Мы, люди, пришли и боролись за свои права. Сегодня мы вновь начинаем — со свежим взглядом и новыми силами.



Мы были на дне змеиной ямы. Мы наблюдали за тем, как проявляется уродство мира. Теперь у нас есть шанс на мир, шанс на прогресс, шанс на реальные перемены. Так что борьба не окончена...



Нам всем понадобится приложить общие усилия, чтобы сделать эту страну и этот мир таким, какими они всегда и должны быть. Слишком долго мы страдали от зла из-за мелких разногласий и красивой лжи. Хватит. Прошлое стало уроком.



Мы будем учиться на нашей Истории, бороться за настоящее и смотреть в будущее. Мы будем продолжать бороться на стороне любви, надежды, равенства и единства, используя универсальный язык музыки и искусства, и начнём процесс исцеления. Давайте сделаем этот мир больше похожим на Рок-шоу.



Рок-шоу до звезды, какого ты пола, какой у тебя цвет кожи, какова твоя сексуальная ориентация, чем ты зарабатываешь на жизнь, где ты живёшь, как ты одеваешься, какие у тебя физические недостатки, какие у тебя неудачи или достижения... На Рок-шоу мы все одинаковые! Едины как один! Мы в этом вместе как губная помада и кожа. Я люблю вас всех.



Dio Bless America!»







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