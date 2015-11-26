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Halestorm

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12 ноя 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Будем продолжать бороться!»

8 ноя 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM всё ещё паникует перед выходом на сцену

30 сен 2020 : 		 Первые вокалистки HALESTORM

29 сен 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом»

9 сен 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «С новым материалом я сейчас рискую куда больше»

27 авг 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «У меня такое ощущение, что я написала свои лучшие песни!»

26 авг 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM соскучилась по концертам

16 авг 2020 : 		 Кавер-версия DOLLY PARTON от HALESTORM

8 авг 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM в новом видео CORY MARKS

8 авг 2020 : 		 Новое видео HALESTORM с участием вокалистки EVANESCENCE

31 июл 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новой версии песни HALESTORM

31 июл 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE на новом ЕР HALESTORM

28 июл 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM поблагодарила басиста SKID ROW за мыло

1 июл 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Новый альбом может быть и двойным»

26 июн 2020 : 		 HALESTORM работают над «захватывающей музыкой»

16 июн 2020 : 		 Гитарист HALESTORM: «Какая такая музыкальная индустрия?»

12 июн 2020 : 		 Новое послание от вокалистки HALESTORM

10 июн 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Если вы не считаете, что чёрные жизни важны, вы часть проблемы»

31 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Многие фанаты не представляют, насколько группы зависят от туров»

19 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Большинство групп страдает»

12 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM о том, что для неё является красотой

10 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новой версии песни HALESTORM

25 апр 2020 : 		 Поженятся ли участники HALESTORM?

19 апр 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM почтила память Джимми Уэбба

19 апр 2020 : 		 Акустика от участников HALESTORM

16 апр 2020 : 		 LIZZY HALE хочет использовать время карантина для работы над новыми треками
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Вокалистка HALESTORM: «Будем продолжать бороться!»



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Вокалистка HALESTORM Lizzy Hale отреагировала на победу Джо Байдена на выборах президента США:

«Как говорилось в бессмертных словах TWISTED SISTER: "Мы больше не будем это терпеть".

Какое прекрасное проявление человечности,

Надежды над страхом,

Любви над ненавистью,

Счастливые слезы,

Гром клаксонов на улице.

Мы, люди, пришли и боролись за свои права. Сегодня мы вновь начинаем — со свежим взглядом и новыми силами.

Мы были на дне змеиной ямы. Мы наблюдали за тем, как проявляется уродство мира. Теперь у нас есть шанс на мир, шанс на прогресс, шанс на реальные перемены. Так что борьба не окончена...

Нам всем понадобится приложить общие усилия, чтобы сделать эту страну и этот мир таким, какими они всегда и должны быть. Слишком долго мы страдали от зла из-за мелких разногласий и красивой лжи. Хватит. Прошлое стало уроком.

Мы будем учиться на нашей Истории, бороться за настоящее и смотреть в будущее. Мы будем продолжать бороться на стороне любви, надежды, равенства и единства, используя универсальный язык музыки и искусства, и начнём процесс исцеления. Давайте сделаем этот мир больше похожим на Рок-шоу.

Рок-шоу до звезды, какого ты пола, какой у тебя цвет кожи, какова твоя сексуальная ориентация, чем ты зарабатываешь на жизнь, где ты живёшь, как ты одеваешься, какие у тебя физические недостатки, какие у тебя неудачи или достижения... На Рок-шоу мы все одинаковые! Едины как один! Мы в этом вместе как губная помада и кожа. Я люблю вас всех.

Dio Bless America!»

HALESTORM



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Zodiac


12 ноя 2020, 10:35		Это прекрасно. Давно пора развязать гражданскую войну в США.


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