сегодня



Вокалистка HALESTORM : «Эти выборы между добром и злом»



Вокалистка HALESTORM в очередной раз открыто призывает бороться на выборах против Трампа. Пламенная речь в твиттере была на днях следующей:



« #голосуйатопроиграешь #голоСуйПротив



Я не голосую за синих против красных



Я не голосую за СВОЮ команду против ВАШЕЙ команды



Это выборы не между Республиканцами и Демократами. ЭТО выборы между ДОБРОМ и ЗЛОМ



Я не голосую ЗА... Я голосую ПРОТИВ



Я голосую против ненависти



Я голосую против разжигания страха.



Я голосую против расизма.



Я голосую против неравенства.



Я голосую против сексизма.



Я голосую против несправедливости.



Я голосую против идиотократии.



Я голосую против диссонанса.



Я голосую против инфантильного лидерства.



Я не могу предсказать будущее



Я не могу изменить прошлое



Но я знаю, что мы можем изменить прямо сейчас.



Я голосую против зла, происходящего СЕЙЧАС.



Я голосую против ещё 4-х лет ЭТОГО.



Сейчас не время принимать НАШЕ решение из-за мелких разногласий или одной позиции по вопросу.



Пришло время отменить неправильное, то, что мы ЗНАЕМ, что существует прямо СЕЙЧАС.



И мы сделаем следующий шаг на пути к исцелению и изменению.



Вы зарегистрировались для голосования?



Убедитесь, что так и есть, а затем убедитесь, что, по крайней мере, трое из ваших друзей и родственников тоже так поступили.



СЕЙЧАС, как никогда прежде, мы должны быть единомышленниками. Все на палубу! #голосуйатопроиграешь #голоСуйПротив».



Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee ретвитнула сообщение Lizzy и добавила: «Моя смелая сестра по борьбе, я за тебя на 146%, эта битва за СВОБОДУ. Голосуй за свою жизнь! #voteagainst #VoteHimOut2020»











+1 -5



( 8 ) просмотров: 536

