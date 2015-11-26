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Halestorm

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29 сен 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом»

9 сен 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «С новым материалом я сейчас рискую куда больше»

27 авг 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «У меня такое ощущение, что я написала свои лучшие песни!»

26 авг 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM соскучилась по концертам

16 авг 2020 : 		 Кавер-версия DOLLY PARTON от HALESTORM

8 авг 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM в новом видео CORY MARKS

8 авг 2020 : 		 Новое видео HALESTORM с участием вокалистки EVANESCENCE

31 июл 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новой версии песни HALESTORM

31 июл 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE на новом ЕР HALESTORM

28 июл 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM поблагодарила басиста SKID ROW за мыло

1 июл 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Новый альбом может быть и двойным»

26 июн 2020 : 		 HALESTORM работают над «захватывающей музыкой»

16 июн 2020 : 		 Гитарист HALESTORM: «Какая такая музыкальная индустрия?»

12 июн 2020 : 		 Новое послание от вокалистки HALESTORM

10 июн 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Если вы не считаете, что чёрные жизни важны, вы часть проблемы»

31 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Многие фанаты не представляют, насколько группы зависят от туров»

19 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Большинство групп страдает»

12 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM о том, что для неё является красотой

10 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новой версии песни HALESTORM

25 апр 2020 : 		 Поженятся ли участники HALESTORM?

19 апр 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM почтила память Джимми Уэбба

19 апр 2020 : 		 Акустика от участников HALESTORM

16 апр 2020 : 		 LIZZY HALE хочет использовать время карантина для работы над новыми треками

16 мар 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Здоровайтесь как порнозвёзды!»

6 мар 2020 : 		 HALESTORM работают над «свежим» материалом

14 фев 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM поддержала Amy Lee
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|||| сегодня

Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом»



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Вокалистка HALESTORM в очередной раз открыто призывает бороться на выборах против Трампа. Пламенная речь в твиттере была на днях следующей:

«#голосуйатопроиграешь#голоСуйПротив

Я не голосую за синих против красных

Я не голосую за СВОЮ команду против ВАШЕЙ команды

Это выборы не между Республиканцами и Демократами. ЭТО выборы между ДОБРОМ и ЗЛОМ

Я не голосую ЗА... Я голосую ПРОТИВ

Я голосую против ненависти

Я голосую против разжигания страха.

Я голосую против расизма.

Я голосую против неравенства.

Я голосую против сексизма.

Я голосую против несправедливости.

Я голосую против идиотократии.

Я голосую против диссонанса.

Я голосую против инфантильного лидерства.

Я не могу предсказать будущее

Я не могу изменить прошлое

Но я знаю, что мы можем изменить прямо сейчас.

Я голосую против зла, происходящего СЕЙЧАС.

Я голосую против ещё 4-х лет ЭТОГО.

Сейчас не время принимать НАШЕ решение из-за мелких разногласий или одной позиции по вопросу.

Пришло время отменить неправильное, то, что мы ЗНАЕМ, что существует прямо СЕЙЧАС.

И мы сделаем следующий шаг на пути к исцелению и изменению.

Вы зарегистрировались для голосования?

Убедитесь, что так и есть, а затем убедитесь, что, по крайней мере, трое из ваших друзей и родственников тоже так поступили.

СЕЙЧАС, как никогда прежде, мы должны быть единомышленниками. Все на палубу! #голосуйатопроиграешь#голоСуйПротив».

Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee ретвитнула сообщение Lizzy и добавила: «Моя смелая сестра по борьбе, я за тебя на 146%, эта битва за СВОБОДУ. Голосуй за свою жизнь! #voteagainst #VoteHimOut2020»

LZZY HALE And AMY LEE: Now Is The Time To Vote Against Another Four Years Of




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

rassol


29 сен 2020, 11:54		Она входит в коллегию выборщиков? Если нет, то может строем идти на хуй вместе со своими воплями.)))))

Svarg_1349


29 сен 2020, 11:54		В ночь совмещения
Заставлю тьму на землю лечь,
Но есть спасение –
Это Магия и Меч!

kircore


29 сен 2020, 12:26		Не знал, что она такая дура.

Alex Chernyatinsky


29 сен 2020, 13:29		Она не дура отнюдь, просто из Америки :-) А поскольку весь шоу-бизнес исторически под типа "демократами", то хочешь-не хочешь, а приходится делать такие пафосные заявления. Хотя конечно лучше бы Лиза пела, а не говорила. А президент будет как и всегда выбран согласно консенсусу правящих элит, Лизу и других мадам никто не спросит. Потом соберутся на митинг, выйдет Мадонна, приложит матком, пошумят да и разойдутся.

hansi_hrb


29 сен 2020, 13:57		Я посылаю нахуй вокалистку Халесторм
Я посылаю нахуй вокалистку Эванесенс
Я посылаю нахуй всех ебаных лицемеров
Я посылаю нахуй всех тупых уебков
которые думают что президент поможет им предсказать будущее.
Я посылаю нахуй всех тупых детей активистов которые за все хорошее против всего плохого

Magyar


29 сен 2020, 14:55		hansi_hrb, плюс миллиард)
И от себя добавлю.
Я посылаю нахуй всех антирасистов (ибо сиё лицемерие есть)
Я посылаю нахуй всех сраных активистов (за климат-хуимат, равенство-неравенство, и тп)
Я посылаю нахуй всех радужных пидарасов
Я посылаю нахуй всех чмошных толерастов.

НELLECTOR


29 сен 2020, 14:58		Опять на Дарксайде разрешили комментировать выпускникам политкружка при трижды кавалере ордена красного знамени Детском саде №38

hansi_hrb


29 сен 2020, 15:06		Ну почему же. если есть аргументы и факты да еще и вменяемые, то это вполне потянет на школу. Но уж никак не детский сад)


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