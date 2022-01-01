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Вокалистка HALESTORM — о встрече с вокалисткой HEART



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Lizzy Hale рассказала о впечатлениях от встречи с одним из своих кумиров — Ann Wilson:

«Это произошло две недели назад, как-то так. Она записывала новый альбом, я пришла к ней в студию, и мы вместе дали совместное интервью. И я была так счастлива, что наконец-то смогла поблагодарить её за то, что она не сдаётся. Потому что, послушайте, у всех нас есть свои трудности, через которые мы проходим, просто родившись женщиной, но у меня всё было не так плохо, как у неё [смеётся]. Потому что с каждым поколением ты передаешь эстафету следующему и надеешься, что ему будет чуть легче благодаря тому, за что ты боролась. И поэтому я должна поблагодарить её за то, что она не сдалась, потому что если бы это было её историей, то, вероятно, это было бы и моей историей. Типа: "Ну, это стало слишком тяжело". И она устала от музыкального бизнеса и борьбы, которая сопровождает существование женщины в музыкальном бизнесе". И тогда я бы сказал: "Ну ничего себе. Это кажется невозможным. Может быть, я не стану на это соглашаться".

Я помню, что впервые я услышала, как она пела по-настоящему, в 90-х годах. Моя мама купила мне концертный диск HEART под названием "The Road Home", и там была полная версия "Crazy On You", которая исполнялась почти а капелла, и она просто голосила вживую. И я подумала: "Вау! Девушки могут так петь". И я знаю, что это звучит глупо, но я просто подумала: "Я девушка, и если она смогла это сделать, значит, я тоже смогу". Это просто позволило немного сократить расстояние между мной и мечтой».

Кроме того, она добавила, что встреча с Wilson была «захватывающей»:

«Было здорово просто поговорить с ней как с нормальным человеком и сказать: "Я хочу, чтобы ты знала, насколько монументальным был этот диск". Самое смешное, что она ответила: "Этот концертный диск? Мы даже не задумывались о том, что у нас будет концертный альбом. Они просто случайно его выпустили".

Никогда не знаешь, когда в твоей жизни появятся эти маленькие ключевые события. Так что всё прошло очень весело!»

LZZY HALE Says Meeting Her








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