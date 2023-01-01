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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 38
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 18
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 15
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
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Halestorm

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25 май 2023 : 		 ASHLEY MCBRYDE записалась с HALESTORM

13 апр 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Чаще я говорю да!»

7 апр 2023 : 		 Видео CHRIS DAUGHTRY и LZZY HALE на песню JOURNEY

3 апр 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM о транс-расстреле

7 мар 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM несёт миру правду

28 янв 2023 : 		 HALESTORM думают о новом

9 янв 2023 : 		 Барабанщик HALESTORM — о последнем диске

3 янв 2023 : 		 Басист HALESTORM о турах после пандемии

3 ноя 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о сольном альбоме: «А почему бы и да?»

31 окт 2022 : 		 HALESTORM готовят переиздание

25 окт 2022 : 		 Барабанщик HALESTORM: «Я смотрю на себя как на спортсмена»

23 окт 2022 : 		 HALESTORM записали кавер-версию хита Долли Партон

23 окт 2022 : 		 Концертное видео HALESTORM

21 окт 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Я не беспокоюсь о том, что могу оттолкнуть людей»

16 окт 2022 : 		 HALESTORM готовят новые кавер-версии

30 сен 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Без пандемии это была бы совсем другая пластинка»

2 сен 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о любви к картинам

22 авг 2022 : 		 HALESTORM исполняют ADELE

26 июл 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о забавных встречах с кумирами

22 июл 2022 : 		 HALESTORM исполняют классику DOLLY PARTON

21 июл 2022 : 		 Новое видео HALESTORM

11 июл 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Важно быть открытой с поклонниками»

30 июн 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Ух, как я зла!»

18 июн 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Я би!»

6 июн 2022 : 		 HALESTORM получили платину

29 апр 2022 : 		 Акустика от HALESTORM
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ASHLEY MCBRYDE записалась с HALESTORM



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HALESTORM пригласили кантри-вокалистку ASHLEY MCBRYDE для записи новой версии композиции "Terrible Things", оригинал которой вошёл в альбом группы 2022 года — "Back From The Dead".




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