сегодня



ASHLEY MCBRYDE записалась с HALESTORM



HALESTORM пригласили кантри-вокалистку ASHLEY MCBRYDE для записи новой версии композиции "Terrible Things", оригинал которой вошёл в альбом группы 2022 года — "Back From The Dead".







+0 -0



просмотров: 245

