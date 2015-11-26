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Halestorm

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29 янв 2022 : 		 HALESTORM отменили европейский тур

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2 сен 2021 : 		 Гитарист HALESTORM: «Никаких обнимашек»

29 авг 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM о своей коллекции

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11 мар 2021 : 		 Кавер-версия THE WHO от HALESTORM: видео
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Новая песня HALESTORM



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"The Steeple", новая песня группы HALESTORM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Back From The Dead", выход которого запланирован на шестое мая на Atlantic. Продюсером материала был Nick Raskulinecz (FOO FIGHTERS, MASTODON, ALICE IN CHAINS), сопродюсером выступал Scott Stevens (SHINEDOWN, DAUGHTRY, NEW YEARS DAY).

Трек-лист:

01. Back From The Dead

02. Wicked Ways

03. Strange Girl

04. Brightside

05. The Steeple

06. Terrible Things

07. My Redemption

08. Bombshell

09. I Come First

10. Psycho Crazy

11. Raise Your Horns

HALESTORM To Release





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