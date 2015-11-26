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Halestorm

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10 июн 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Если вы не считаете, что чёрные жизни важны, вы часть проблемы»

31 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Многие фанаты не представляют, насколько группы зависят от туров»

19 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Большинство групп страдает»

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10 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новой версии песни HALESTORM

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19 апр 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM почтила память Джимми Уэбба

19 апр 2020 : 		 Акустика от участников HALESTORM

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14 фев 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM поддержала Amy Lee

21 янв 2020 : 		 HALESTORM планируют выпустить 2 ЕР

22 дек 2019 : 		 Вокалистка HALESTORM заявила, что получала благодарные письма от родителей подростков, так как затрагивала социальные вопросы

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23 ноя 2019 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Никогда и никому не позволяйте говорить вам, что вы непривлекательны, что вы урод или фрик просто из-за того, что вы такой, какой есть»

2 ноя 2019 : 		 Юбилейное издание HALESTORM выйдет зимой

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|||| сегодня

Вокалистка HALESTORM поблагодарила басиста SKID ROW за мыло



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Вокалистка HALESTORM Lizzy Hale рассыпалась в похвалах новой продукции басиста SKID ROW Rachel'a Bolan'a и его Dirty Rocker Soap Company.

«Я уже много лет произвожу крафтовые продукты. Я самостоятельно делаю дезодорант, масла для лица и тела, зубную пасту, маски, увлажнитель, шампунь, солнцезащитный крем, духи, кондиционер, спрей для укладки, средство для снятия макияжа, а иногда даже занималась созданием собственного макияжа с нуля.

Причина заключается в том, что мои кожа и волосы находятся в достаточно хорошей форме, если я их не трогаю. Проблема начинается всякий раз, когда я решаю нанести на них промышленные продукты. Например, промышленный увлажняющий крем вызывает у меня красноту, промышленный шампунь заставляет мои волосы ломаться и расщепляться... А всё мыло, которое я пробовала, делает мою кожу зудящей, с сухими пятнами и вызывает эффект "куриной кожи".

Я только и делала, что отказывалась от мыла. За эти годы я переняла радикальные практики, такие как чистка тела, мытье маслом или только водой (это не так уж и странно, не делай такое лицо). Пока мой хороший друг Rachel Bolan из SKID ROW не прислал мне несколько кусочков своего нового продукта "Dirty Rocker Soap".

Я отложила его пробу на несколько дней, потому что не хотела давать моему другу стандартное "дело не в тебе, это всё я", все эти рутинные объяснения о неспособности моего организма адаптироваться к концепции мыла. Но когда я решилась, внезапно... Чёрт возьми! Ни сухости кожи, ни трещин, ни зуда...

Через неделю я была влюблена в то, что оно делает с моей кожей, так что я осмелилась и попробовала его в качестве шампуня (почему бы и нет). После скраба и полоскания я была рада сообщить, что для моего типа волос оно не только очистило их, но и сделало послушными при небольшом увеличении объёма волос. В качестве бонуса натуральные масла, содержащиеся в мыле, также выступали в качестве лёгкого кондиционера!

Как гастролирующий музыкант я думаю, что Dirty Rocker Soap будет отличным многофункциональным спутником в путешествии. Ни одно другое мыло никогда не давало мне столько всего, в то же время не забирая у меня ничего, кроме грязи.

Пока что мои любимые:

- Unscented

- Blue Mint

- Mother Earth

- Lemongrass green

Большое спасибо тебе, Rachel Bolan, за то, что помог принять душ (подожди... ха) и поздравляю с этим новым начинанием!»

HALESTORM





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Darkside.ru Member

The Sinner


28 июл 2020, 14:07		где мыло, где мочалка, где?

for example


28 июл 2020, 15:58		Я думал, тут будет шутка про верёвку


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