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Вокалистка HALESTORM поблагодарила басиста SKID ROW за мыло



Вокалистка HALESTORM Lizzy Hale рассыпалась в похвалах новой продукции басиста SKID ROW Rachel'a Bolan'a и его Dirty Rocker Soap Company.



«Я уже много лет произвожу крафтовые продукты. Я самостоятельно делаю дезодорант, масла для лица и тела, зубную пасту, маски, увлажнитель, шампунь, солнцезащитный крем, духи, кондиционер, спрей для укладки, средство для снятия макияжа, а иногда даже занималась созданием собственного макияжа с нуля.



Причина заключается в том, что мои кожа и волосы находятся в достаточно хорошей форме, если я их не трогаю. Проблема начинается всякий раз, когда я решаю нанести на них промышленные продукты. Например, промышленный увлажняющий крем вызывает у меня красноту, промышленный шампунь заставляет мои волосы ломаться и расщепляться... А всё мыло, которое я пробовала, делает мою кожу зудящей, с сухими пятнами и вызывает эффект "куриной кожи".



Я только и делала, что отказывалась от мыла. За эти годы я переняла радикальные практики, такие как чистка тела, мытье маслом или только водой (это не так уж и странно, не делай такое лицо). Пока мой хороший друг Rachel Bolan из SKID ROW не прислал мне несколько кусочков своего нового продукта "Dirty Rocker Soap".



Я отложила его пробу на несколько дней, потому что не хотела давать моему другу стандартное "дело не в тебе, это всё я", все эти рутинные объяснения о неспособности моего организма адаптироваться к концепции мыла. Но когда я решилась, внезапно... Чёрт возьми! Ни сухости кожи, ни трещин, ни зуда...



Через неделю я была влюблена в то, что оно делает с моей кожей, так что я осмелилась и попробовала его в качестве шампуня (почему бы и нет). После скраба и полоскания я была рада сообщить, что для моего типа волос оно не только очистило их, но и сделало послушными при небольшом увеличении объёма волос. В качестве бонуса натуральные масла, содержащиеся в мыле, также выступали в качестве лёгкого кондиционера!



Как гастролирующий музыкант я думаю, что Dirty Rocker Soap будет отличным многофункциональным спутником в путешествии. Ни одно другое мыло никогда не давало мне столько всего, в то же время не забирая у меня ничего, кроме грязи.



Пока что мои любимые:



- Unscented



- Blue Mint



- Mother Earth



- Lemongrass green



Большое спасибо тебе, Rachel Bolan, за то, что помог принять душ (подожди... ха) и поздравляю с этим новым начинанием!»













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