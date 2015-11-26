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Halestorm

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9 сен 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «С новым материалом я сейчас рискую куда больше»

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8 авг 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM в новом видео CORY MARKS

8 авг 2020 : 		 Новое видео HALESTORM с участием вокалистки EVANESCENCE

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31 июл 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE на новом ЕР HALESTORM

28 июл 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM поблагодарила басиста SKID ROW за мыло

1 июл 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Новый альбом может быть и двойным»

26 июн 2020 : 		 HALESTORM работают над «захватывающей музыкой»

16 июн 2020 : 		 Гитарист HALESTORM: «Какая такая музыкальная индустрия?»

12 июн 2020 : 		 Новое послание от вокалистки HALESTORM

10 июн 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Если вы не считаете, что чёрные жизни важны, вы часть проблемы»

31 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Многие фанаты не представляют, насколько группы зависят от туров»

19 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Большинство групп страдает»

12 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM о том, что для неё является красотой

10 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новой версии песни HALESTORM

25 апр 2020 : 		 Поженятся ли участники HALESTORM?

19 апр 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM почтила память Джимми Уэбба

19 апр 2020 : 		 Акустика от участников HALESTORM

16 апр 2020 : 		 LIZZY HALE хочет использовать время карантина для работы над новыми треками

16 мар 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Здоровайтесь как порнозвёзды!»

6 мар 2020 : 		 HALESTORM работают над «свежим» материалом

14 фев 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM поддержала Amy Lee

21 янв 2020 : 		 HALESTORM планируют выпустить 2 ЕР
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Вокалистка HALESTORM: «С новым материалом я сейчас рискую куда больше»



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Вокалистка HALESTORM Lzzy Hale в недавнем интервью подтвердила, что работает во время паузы над новым материалом:

«Я написала, честно говоря, одни из лучших песен, которые я когда-либо сочиняла, потому что у меня просто было время и не было никаких крайних сроков, никто не дышал мне в затылок и не говорил: "Эй, где эти демо?"

Я не была дома без концертов уже, наверное, больше 15 лет, так что это так странно. С одной стороны у меня есть время, но с другой стороны я ищу этого взрыва, я ищу то удовольствие, которое я получаю от игры вживую каждый вечер. Я не пишу ни по какой другой причине — я не пишу под какие-то сроки, я не пишу для необходимости выпустить пластинку, хотя технически я занята творчеством; технически мы работаем над новой пластинкой HALESTORM. Но сейчас я пишу с таким удовольствием, буквально просто я в восторге от небольшого музыкального произведения. И сейчас я рискую куда больше, потому что у меня есть пространство и время, и во что-то всё это выльется... И я даже не совсем уверена, что это такое, я чувствую, что всё откроется, быть может, попозже, но прямо сейчас я во всём этом, и это невероятно захватывающий момент.

Довольно забавно, ведь я думала о плюсах и минусах ситуации. Минусы этой пандемии в том, что я должна быть дома и не могу делать то, что люблю, когда путешествую. Я не со своей командой техников и коллегами по группе. Но с другой стороны всё, что я писала до того, как пандемия достигла своего апогея, я вроде как отложила в сторону, и начала с чистого листа. Слова теперь значат что-то иное, музыка также имеет иное значение. Это не только исходит из того, что ты получаешь удовольствие просто от игры. Ты как будто сам себе посол рок-музыки. И что это на самом деле значит для тебя, кроме того, что ты говоришь: "Да, мы зажигаем". Типа, что же это? Значит, всё-таки было весело спуститься в кроличью нору?"»

HALESTORM





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