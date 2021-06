HALESTORM в акустике

сегодня



Участники HALESTORM Lzzy Hale и Joe Hottinger сыграли в акустикеческом варианте две композиции в рамках "Gibson Live: A Celebration Of Artists To Benefit Gibson Gives" — видео на "Amen" и "The Silence" доступно ниже.



















