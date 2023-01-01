сегодня



Вокалистка HALESTORM любит подслушивать



LZZY HALE в недавнем интервью ответила на вопрос о том, начала ли группа работать над новым материалом:



«Мы постоянно работаем над новой музыкой, но в последнее время мы фактически приступили к работе и стали сочинять с определенной целью, чтобы понять, что мы хотим выпустить в мир дальше. Это захватывающее время, потому что я считаю, что даже после последнего альбома, даже после "Back From The Dead", я ощущаю, что мы как будто сбросили шкурку, и это очень красиво, когда мы все ощущаем себя совершенно другими людьми по сравнению с теми, кем мы были, когда писали последний альбом. Так что настало время для следующей главы. И это очень здорово.



Я пишу на многие темы, которые раньше не затрагивала, и исследую их. И я стала еще чаще подслушивать. Я сижу в пабе или еще где-нибудь и расслабляюсь, и просто поразительно, какие разговоры можно услышать от других людей. И иногда они просачиваются в песни. Но, да, возможно, к следующему году мы что-нибудь придумаем».







+0 -0



просмотров: 191

