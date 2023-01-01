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Halestorm

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19 окт 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM любит подслушивать

30 авг 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM о работе над новым материалом

10 авг 2023 : 		 Видео полного выступления HALESTORM

9 авг 2023 : 		 HALESTORM начнут думать об альбоме после тура

1 авг 2023 : 		 Был ли сексуальный образ вокалистки поводом для привлечения внимания к HALESTORM?

20 июн 2023 : 		 Профессиональное полного выступления HALESTORM

10 июн 2023 : 		 Басист HALESTORM: «Мы работаем над новой музыкой»

5 июн 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM: «От нас вы еще многое услышите!»

25 май 2023 : 		 ASHLEY MCBRYDE записалась с HALESTORM

13 апр 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Чаще я говорю да!»

7 апр 2023 : 		 Видео CHRIS DAUGHTRY и LZZY HALE на песню JOURNEY

3 апр 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM о транс-расстреле

7 мар 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM несёт миру правду

28 янв 2023 : 		 HALESTORM думают о новом

9 янв 2023 : 		 Барабанщик HALESTORM — о последнем диске

3 янв 2023 : 		 Басист HALESTORM о турах после пандемии

3 ноя 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о сольном альбоме: «А почему бы и да?»

31 окт 2022 : 		 HALESTORM готовят переиздание

25 окт 2022 : 		 Барабанщик HALESTORM: «Я смотрю на себя как на спортсмена»

23 окт 2022 : 		 HALESTORM записали кавер-версию хита Долли Партон

23 окт 2022 : 		 Концертное видео HALESTORM

21 окт 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Я не беспокоюсь о том, что могу оттолкнуть людей»

16 окт 2022 : 		 HALESTORM готовят новые кавер-версии

30 сен 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Без пандемии это была бы совсем другая пластинка»

2 сен 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о любви к картинам

22 авг 2022 : 		 HALESTORM исполняют ADELE
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Вокалистка HALESTORM любит подслушивать



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LZZY HALE в недавнем интервью ответила на вопрос о том, начала ли группа работать над новым материалом:

«Мы постоянно работаем над новой музыкой, но в последнее время мы фактически приступили к работе и стали сочинять с определенной целью, чтобы понять, что мы хотим выпустить в мир дальше. Это захватывающее время, потому что я считаю, что даже после последнего альбома, даже после "Back From The Dead", я ощущаю, что мы как будто сбросили шкурку, и это очень красиво, когда мы все ощущаем себя совершенно другими людьми по сравнению с теми, кем мы были, когда писали последний альбом. Так что настало время для следующей главы. И это очень здорово.

Я пишу на многие темы, которые раньше не затрагивала, и исследую их. И я стала еще чаще подслушивать. Я сижу в пабе или еще где-нибудь и расслабляюсь, и просто поразительно, какие разговоры можно услышать от других людей. И иногда они просачиваются в песни. Но, да, возможно, к следующему году мы что-нибудь придумаем».




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