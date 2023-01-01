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*XXV — бабка ягодка опять! 59
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
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Halestorm

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13 апр 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Чаще я говорю да!»

7 апр 2023 : 		 Видео CHRIS DAUGHTRY и LZZY HALE на песню JOURNEY

3 апр 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM о транс-расстреле

7 мар 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM несёт миру правду

28 янв 2023 : 		 HALESTORM думают о новом

9 янв 2023 : 		 Барабанщик HALESTORM — о последнем диске

3 янв 2023 : 		 Басист HALESTORM о турах после пандемии

3 ноя 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о сольном альбоме: «А почему бы и да?»

31 окт 2022 : 		 HALESTORM готовят переиздание

25 окт 2022 : 		 Барабанщик HALESTORM: «Я смотрю на себя как на спортсмена»

23 окт 2022 : 		 HALESTORM записали кавер-версию хита Долли Партон

23 окт 2022 : 		 Концертное видео HALESTORM

21 окт 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Я не беспокоюсь о том, что могу оттолкнуть людей»

16 окт 2022 : 		 HALESTORM готовят новые кавер-версии

30 сен 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Без пандемии это была бы совсем другая пластинка»

2 сен 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о любви к картинам

22 авг 2022 : 		 HALESTORM исполняют ADELE

26 июл 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о забавных встречах с кумирами

22 июл 2022 : 		 HALESTORM исполняют классику DOLLY PARTON

21 июл 2022 : 		 Новое видео HALESTORM

11 июл 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Важно быть открытой с поклонниками»

30 июн 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Ух, как я зла!»

18 июн 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Я би!»

6 июн 2022 : 		 HALESTORM получили платину

29 апр 2022 : 		 Акустика от HALESTORM

24 апр 2022 : 		 Видео с текстом от HALESTORM
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Вокалистка HALESTORM: «Чаще я говорю да!»



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Lzzy Hale, которая уже успела записаться с DAUGHTRY, APOCALYPTICA, THE HU, Eric'ом Church'ем, Lindsey Stirling, SHINEDOWN, Machine Gun Kelly, BLACK STONE CHERRY, SEETHER, ADRENALINE MOB, STONE SOUR и другими, в недавней беседе ответила на вопрос, как обычно происходит подобное сотрудничество и какие эмоции оно вызывает:

«Меня просят, и я отвечаю либо "да", либо "нет". Конечно, "да" гораздо чаще, чем "нет". Но я как раз думала об этом на днях, потому что у меня осталось ещё две песни, которые я должна записать в этом месяце. И я думаю: "Блин, к концу этого года я уже так надоем людям".

Интересная ситуация, потому что я помню, что когда мы только начинали появляться на сцене, в течение нескольких лет Corey Taylor [SLIPKNOT, STONE SOUR] был везде. И я помню, как подумала: "Блин, было бы круто быть настолько желанной". Так что я очень признательна за то, что подобное есть и в моей жизни. Это прекрасно. И это весело. Ты можешь делать что-то с людьми, которых ты любишь. И иногда ты можешь внести в работу что-то своё. Особенно это касается некоторых проектов, которыми я занимаюсь вне рока. И вот что я осознала — потому что все говорили мне одни и те же слова: "Мы не хотим, чтобы ты ориентировалась на..." Если это кантри, то "Мы не хотим, чтобы ты делала кантри. Ты здесь ради рока. Ты занимаешься именно этим". И я поняла, что неважно, поп-звезда ты или рэп-звезда, или звезда кантри, все хотят быть рок-звёздами. Каждый хочет надеть кожаную куртку и заниматься именно таким. Так что просто здорово, что я могу представлять этот жанр!»




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