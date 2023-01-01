сегодня



Вокалистка HALESTORM: «Чаще я говорю да!»



Lzzy Hale, которая уже успела записаться с DAUGHTRY, APOCALYPTICA, THE HU, Eric'ом Church'ем, Lindsey Stirling, SHINEDOWN, Machine Gun Kelly, BLACK STONE CHERRY, SEETHER, ADRENALINE MOB, STONE SOUR и другими, в недавней беседе ответила на вопрос, как обычно происходит подобное сотрудничество и какие эмоции оно вызывает:



«Меня просят, и я отвечаю либо "да", либо "нет". Конечно, "да" гораздо чаще, чем "нет". Но я как раз думала об этом на днях, потому что у меня осталось ещё две песни, которые я должна записать в этом месяце. И я думаю: "Блин, к концу этого года я уже так надоем людям".



Интересная ситуация, потому что я помню, что когда мы только начинали появляться на сцене, в течение нескольких лет Corey Taylor [SLIPKNOT, STONE SOUR] был везде. И я помню, как подумала: "Блин, было бы круто быть настолько желанной". Так что я очень признательна за то, что подобное есть и в моей жизни. Это прекрасно. И это весело. Ты можешь делать что-то с людьми, которых ты любишь. И иногда ты можешь внести в работу что-то своё. Особенно это касается некоторых проектов, которыми я занимаюсь вне рока. И вот что я осознала — потому что все говорили мне одни и те же слова: "Мы не хотим, чтобы ты ориентировалась на..." Если это кантри, то "Мы не хотим, чтобы ты делала кантри. Ты здесь ради рока. Ты занимаешься именно этим". И я поняла, что неважно, поп-звезда ты или рэп-звезда, или звезда кантри, все хотят быть рок-звёздами. Каждый хочет надеть кожаную куртку и заниматься именно таким. Так что просто здорово, что я могу представлять этот жанр!»







+0 -0



просмотров: 344

