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Гитарист HALESTORM : «Никаких обнимашек»



Joe Hottinger поделился несколькими фото из текущего тура и снабдил их сообщением:



«Наш первый день в путешествии мы провели в Кливленде. Прекрасный город!



Это будет уникальный тур. Мы не будем ни с кем тусоваться. Никаких гостей. Никаких баров. Никаких ресторанов. Цель — дойти до конца тура без положительных тестов. Так что... время держать пузырь на замке.



Мы прогулялись до набережной и вернулись к автобусу. Оставаясь в маске рядом со всеми. Странные времена. Но рок-шоу должны продолжаться! Так что приходите к нам. Оставайтесь в масках и в безопасности. Мы будем обниматься и тусоваться в более безопасные времена».





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