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*Гитарист ANTHRAX: «Я так рад, что сейчас не на Украине» 26
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Halestorm

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27 авг 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «У меня такое ощущение, что я написала свои лучшие песни!»

26 авг 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM соскучилась по концертам

16 авг 2020 : 		 Кавер-версия DOLLY PARTON от HALESTORM

8 авг 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM в новом видео CORY MARKS

8 авг 2020 : 		 Новое видео HALESTORM с участием вокалистки EVANESCENCE

31 июл 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новой версии песни HALESTORM

31 июл 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE на новом ЕР HALESTORM

28 июл 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM поблагодарила басиста SKID ROW за мыло

1 июл 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Новый альбом может быть и двойным»

26 июн 2020 : 		 HALESTORM работают над «захватывающей музыкой»

16 июн 2020 : 		 Гитарист HALESTORM: «Какая такая музыкальная индустрия?»

12 июн 2020 : 		 Новое послание от вокалистки HALESTORM

10 июн 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Если вы не считаете, что чёрные жизни важны, вы часть проблемы»

31 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Многие фанаты не представляют, насколько группы зависят от туров»

19 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Большинство групп страдает»

12 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM о том, что для неё является красотой

10 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новой версии песни HALESTORM

25 апр 2020 : 		 Поженятся ли участники HALESTORM?

19 апр 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM почтила память Джимми Уэбба

19 апр 2020 : 		 Акустика от участников HALESTORM

16 апр 2020 : 		 LIZZY HALE хочет использовать время карантина для работы над новыми треками

16 мар 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Здоровайтесь как порнозвёзды!»

6 мар 2020 : 		 HALESTORM работают над «свежим» материалом

14 фев 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM поддержала Amy Lee

21 янв 2020 : 		 HALESTORM планируют выпустить 2 ЕР

22 дек 2019 : 		 Вокалистка HALESTORM заявила, что получала благодарные письма от родителей подростков, так как затрагивала социальные вопросы
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Вокалистка HALESTORM: «У меня такое ощущение, что я написала свои лучшие песни!»



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Вокалистка HALESTORM поделилась мнением относительно нового материала:

«Пишешь... Переписываешь.. Вновь пишешь... Окей... О, тут что-то интересное... Раскручиваешь... Вот оно и готово! Я с нетерпением жду, когда все смогут услышать наши новые темы, которые я и ребята приготовили для вас. Если вы сами худшие критики себя... Ровно как я... Вы понимаете, насколько прекрасно чувство гордости за музыку, которую ты написал, когда ты ощущаешь, что сумел поймать то самое, что вилось в воздухе вокруг тебя.

У меня такое ощущение, что я написала лучшие песни из всех, что пока создала... И уже преуспела в превращении нашего последнего альбома в лучший. Так что я продолжу изливать душу во всё это... и буду оставаться верной себе!»



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