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HALESTORM завершили запись



Lzzy Hale в недавней беседе рассказала о статусе записи нового альбома HALESTORM:



«Я не думаю, что я тот же человек, которым была, когда начала писать песни для этого альбома. Мы много писали [до пандемии] и многое выбросили; мы много записывали и многое выбросили. Новый материал просто всплыл на поверхность, и альбом начал формироваться в то, чем он должен был стать. Это было поистине спасительным занятием - иметь такую отдушину и возможность двигаться в этом направлении в то время, и поэтому мы вложили в этот альбом все, что у нас было, так что он будет просто потрясающим».







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