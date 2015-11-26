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Halestorm

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10 июн 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM предвкушает реакцию на новую пластинку

15 май 2021 : 		 LZZY HALE и THE PICTUREBOOKS: Видео

12 май 2021 : 		 LZZY HALE и THE PICTUREBOOKS записали песню

23 апр 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Сделайте укол!»

11 мар 2021 : 		 Кавер-версия THE WHO от HALESTORM: видео

24 фев 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM призывает не использовать подкладки

23 фев 2021 : 		 Кавер-версия THE WHO от HALESTORM

17 фев 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM продолжает работу над альбомом

10 фев 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM работает с DESMOND CHILD

1 фев 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM — о том, чему научилась на карантине

24 янв 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM рада Камале Харрис

18 дек 2020 : 		 HALESTORM начали запись

23 ноя 2020 : 		 У HALESTORM 60 демок

12 ноя 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Будем продолжать бороться!»

8 ноя 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM всё ещё паникует перед выходом на сцену

30 сен 2020 : 		 Первые вокалистки HALESTORM

29 сен 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом»

9 сен 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «С новым материалом я сейчас рискую куда больше»

27 авг 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «У меня такое ощущение, что я написала свои лучшие песни!»

26 авг 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM соскучилась по концертам

16 авг 2020 : 		 Кавер-версия DOLLY PARTON от HALESTORM

8 авг 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM в новом видео CORY MARKS

8 авг 2020 : 		 Новое видео HALESTORM с участием вокалистки EVANESCENCE

31 июл 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новой версии песни HALESTORM

31 июл 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE на новом ЕР HALESTORM

28 июл 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM поблагодарила басиста SKID ROW за мыло
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Вокалистка HALESTORM предвкушает реакцию на новую пластинку



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Вокалистка HALESTORM Lzzy Hale в рамках недавнего интервью остановилась на недавних комментариях о том, что создала лучшие треки в своей карьере за время пандемии:

«Я надеюсь на это. Я испытываю это с каждым альбомом — ты всё время пытаешься превзойти самого себя. Но с тем, как изменился мир, всё обстоит совсем по-другому. Кроме того, когда ты находишься в таком положении, когда есть что-то, особенно в случае с турами, когда мы привыкли быть в дороге от двухсот до двухсот пятидесяти дней в году, и когда такая огромная часть твоей жизни, это продолжение твоей личности, это программное заявление, которое ты всегда нёс в массы, его вдруг нет, и у тебя это украли, приходится вкладывать эту энергию и эту отдушину во что-то другое. И, к счастью, да — есть процесс сочинения, в который я и вложила всю накопившуюся энергию — просто потому, что мне больше некуда её девать. Так что да — это действительно волнительно, и я с нетерпением жду, когда все услышат новый материал!»

LZZY HALE





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