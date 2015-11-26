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Вокалистка HALESTORM предвкушает реакцию на новую пластинку



Вокалистка HALESTORM Lzzy Hale в рамках недавнего интервью остановилась на недавних комментариях о том, что создала лучшие треки в своей карьере за время пандемии:



«Я надеюсь на это. Я испытываю это с каждым альбомом — ты всё время пытаешься превзойти самого себя. Но с тем, как изменился мир, всё обстоит совсем по-другому. Кроме того, когда ты находишься в таком положении, когда есть что-то, особенно в случае с турами, когда мы привыкли быть в дороге от двухсот до двухсот пятидесяти дней в году, и когда такая огромная часть твоей жизни, это продолжение твоей личности, это программное заявление, которое ты всегда нёс в массы, его вдруг нет, и у тебя это украли, приходится вкладывать эту энергию и эту отдушину во что-то другое. И, к счастью, да — есть процесс сочинения, в который я и вложила всю накопившуюся энергию — просто потому, что мне больше некуда её девать. Так что да — это действительно волнительно, и я с нетерпением жду, когда все услышат новый материал!»







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