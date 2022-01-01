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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 22
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 16
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Halestorm

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22 авг 2022 : 		 HALESTORM исполняют ADELE

26 июл 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о забавных встречах с кумирами

22 июл 2022 : 		 HALESTORM исполняют классику DOLLY PARTON

21 июл 2022 : 		 Новое видео HALESTORM

11 июл 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Важно быть открытой с поклонниками»

30 июн 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Ух, как я зла!»

18 июн 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Я би!»

6 июн 2022 : 		 HALESTORM получили платину

29 апр 2022 : 		 Акустика от HALESTORM

24 апр 2022 : 		 Видео с текстом от HALESTORM

28 мар 2022 : 		 HALESTORM выпускают комиксы

11 мар 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о встрече с вокалисткой HEART

23 фев 2022 : 		 Новое видео HALESTORM

23 фев 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о концертах в пандемию

4 фев 2022 : 		 Новая песня HALESTORM

2 фев 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о сгоревшем автобусе

29 янв 2022 : 		 HALESTORM отменили европейский тур

21 янв 2022 : 		 У HALESTORM сгорел автобус

3 янв 2022 : 		 Видео с выступления HALESTORM

21 дек 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Новый альбом дался тяжело»

10 дек 2021 : 		 HALESTORM завершили работу над альбомом

15 ноя 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM о кавер-версии LINKIN PARK

6 ноя 2021 : 		 HALESTORM в акустике

5 ноя 2021 : 		 HALESTORM завершили запись

5 ноя 2021 : 		 HALESTORM анонсировали стрим

31 окт 2021 : 		 "Tales From The Dead" от HALESTORM
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|||| сегодня

HALESTORM исполняют ADELE



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HALESTORM опубликовали видео исполнения композиции ADELE "Hello".




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