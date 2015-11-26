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Вокалистка HALESTORM работает с DESMOND CHILD



Desmond Child сообщил о том, что работает над новой музыкой с вокалисткой HALESTORM Lzzy Hale. Пока неизвестно, будет ли это какой-то сторонний проект, или материал войдёт в новый альбом группы.













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