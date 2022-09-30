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Halestorm

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Вокалистка HALESTORM: «Без пандемии это была бы совсем другая пластинка»



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Lizzy Hale в интервью 105.7 ответила на вопрос, насколько бы сильно отличалась новая пластинка, не будь пандемии:

«Это была бы совершенно другая запись, или она бы не появилась вообще, особенно в том виде, в котором она была. "Back From The Dead" является истинным отображением того процесса, через который мы проходили.

Самым сумасшедшим моментом было то, что мы все слушали финальные миксы и говорили: "Ребята, я думаю, мы сделали тяжёлую запись. На самом деле мы не собирались этого делать, но у нас не было сцены, чтобы выплеснуть все эти эмоции, у нас не было товарищества, которое мы практикуем с другими группами, мы не ходили на живую музыку, поэтому мы должны были выплеснуть это наружу. Так что всё было бы совершенно по-другому».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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30 сен 2022
A
Alex Chernyatinsky
Что там, Лиза, вы выплеснули наружу, вам, конечно, виднее, но у меня осталось ощущение, что это были фекалии. Особенно на фоне предыдущей пластинки.

просмотров: 259

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