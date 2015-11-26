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Halestorm

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1 июл 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Новый альбом может быть и двойным»

26 июн 2020 : 		 HALESTORM работают над «захватывающей музыкой»

16 июн 2020 : 		 Гитарист HALESTORM: «Какая такая музыкальная индустрия?»

12 июн 2020 : 		 Новое послание от вокалистки HALESTORM

10 июн 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Если вы не считаете, что чёрные жизни важны, вы часть проблемы»

31 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Многие фанаты не представляют, насколько группы зависят от туров»

19 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Большинство групп страдает»

12 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM о том, что для неё является красотой

10 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новой версии песни HALESTORM

25 апр 2020 : 		 Поженятся ли участники HALESTORM?

19 апр 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM почтила память Джимми Уэбба

19 апр 2020 : 		 Акустика от участников HALESTORM

16 апр 2020 : 		 LIZZY HALE хочет использовать время карантина для работы над новыми треками

16 мар 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Здоровайтесь как порнозвёзды!»

6 мар 2020 : 		 HALESTORM работают над «свежим» материалом

14 фев 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM поддержала Amy Lee

21 янв 2020 : 		 HALESTORM планируют выпустить 2 ЕР

22 дек 2019 : 		 Вокалистка HALESTORM заявила, что получала благодарные письма от родителей подростков, так как затрагивала социальные вопросы

14 дек 2019 : 		 Акустика от HALESTORM

13 дек 2019 : 		 HALESTORM завершили запись ЕР

8 дек 2019 : 		 Акустика от HALESTORM

23 ноя 2019 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Никогда и никому не позволяйте говорить вам, что вы непривлекательны, что вы урод или фрик просто из-за того, что вы такой, какой есть»

2 ноя 2019 : 		 Юбилейное издание HALESTORM выйдет зимой

1 ноя 2019 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Мы не используем подкладки»

30 окт 2019 : 		 Вокалистка HALESTORM исполняет SOUNDGARDEN

29 окт 2019 : 		 Акустика от HALESTORM
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Вокалистка HALESTORM: «Новый альбом может быть и двойным»



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Вокалистка HALESTORM Lizzy Hale в недавнем интервью обсудила процесс работы над новым диском:

«Мы много написали, так что точно ждите от нас новую музыку. Может быть, мы выпустим даже двойной альбом из-за всего, что творится в мире. Я считаю, что оставаться на связи крайне важно, не только в музыкальном смысле, а в том смысле, чтобы все знали, что вы здесь, вы есть, и вы на связи».

На вопрос о том, что больше всего изменила для них пандемия, Lizzy ответила:

«Самое серьёзное, что для нас поменялось — неопределённость. HALESTORM всегда бронировали наперёд и имели долгоиграющие планы, мы всегда знали, когда и где будем играть. Но случившееся полностью изменило мир — даже несмотря на то, что мы везунчики. Мы практически закончили тур по последнему альбому и планировали большую часть времени посвятить созданию нового альбома.

Но забавно и то, что со стартом пандемии мы заняты едва ли не больше всего в жизни. Я никогда не учила столько технического материала, всех этих видео и Zoom-общений. Мне нравится представлять себя там и нас как бренд. Я вроде как непроизвольно готовилась к чему-то подобному, и скоро выйдут релизы, дуэты и проекты, над которыми я работала в течение прошлого года или около того, чтобы появилась возможность проявить себя»

HALESTORM



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