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Вокалистка HALESTORM : «Новый альбом может быть и двойным»



Вокалистка HALESTORM Lizzy Hale в недавнем интервью обсудила процесс работы над новым диском:



«Мы много написали, так что точно ждите от нас новую музыку. Может быть, мы выпустим даже двойной альбом из-за всего, что творится в мире. Я считаю, что оставаться на связи крайне важно, не только в музыкальном смысле, а в том смысле, чтобы все знали, что вы здесь, вы есть, и вы на связи».



На вопрос о том, что больше всего изменила для них пандемия, Lizzy ответила:



«Самое серьёзное, что для нас поменялось — неопределённость. HALESTORM всегда бронировали наперёд и имели долгоиграющие планы, мы всегда знали, когда и где будем играть. Но случившееся полностью изменило мир — даже несмотря на то, что мы везунчики. Мы практически закончили тур по последнему альбому и планировали большую часть времени посвятить созданию нового альбома.



Но забавно и то, что со стартом пандемии мы заняты едва ли не больше всего в жизни. Я никогда не учила столько технического материала, всех этих видео и Zoom-общений. Мне нравится представлять себя там и нас как бренд. Я вроде как непроизвольно готовилась к чему-то подобному, и скоро выйдут релизы, дуэты и проекты, над которыми я работала в течение прошлого года или около того, чтобы появилась возможность проявить себя»







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