сегодня



Бережет ли голос вокалистка HALESTORM



В рамках недавнего интервью у вокалистки HALESTORM Lzzy Hale спросили, каким образом она бережет свой голос:



«Я знаю, что на данный момент мы годами тренировались, как непреднамеренно, так и специально, для живого выступления и выносливости такого типа. И я уверена, что у нас практически не было выбора - приходилось учиться, особенно в такой группе, как наша, которая гастролирует так, как мы, и для певицы, которая поет так, как я.



У меня есть много разных режимов, в которых я могу работать. Если мы выступаем на концерте, я хочу быть тихой и спокойной, а потом хочу быть самой громкой, как только могу, и гортанной, и высокой, и кричащей, но я хочу использовать для этого все. Итак, кое-что, что я делаю уже много лет, — это знакомство со своим телом и с тем, как оно работает, а также понимание сигналов. Многое из этого глупо, и возможно, это прозвучит слишком упрощенно, но ничто из того, что я делаю, не причиняет боли, потому что если это больно, значит, вы делаете это неправильно. Я обращаю внимание на свое дыхание, пью много воды и стараюсь высыпаться — что практически невозможно, часть про сон.



Думаю, это связано с тем, что я занимаюсь музыкой уже очень давно. У меня больше нет привычной разминки. Теперь мы работаем каждый день, и у меня есть возможность просыпаться утром и понимать, как я себя чувствую. Поэтому я проверяю определенные ощущения, например, я напеваю в течение дня и как бы... я знаю, над какими местами мне нужно поработать. А иногда я просыпаюсь и думаю: "Эй, все в порядке. Сегодня мне не нужно ничего делать". Если я простужусь или что-то еще, мне нужно будет быть немного осторожнее. Но на самом деле, повторюсь, это просто умение слышать свое тело, понимать свои пределы и не думать слишком много. Я полагаю, что это относится ко всем музыкантам, не только к певцам. Когда ты выходишь на сцену, ты должен доверять себе и говорить: "Хорошо, я знаю, что я делаю. Я уже делал это раньше. Не волнуйся по этому поводу". Потому что в определенный момент, когда вы выходите на сцену, в голове начинает крутиться мысль: "А правильно ли я попал в ноту? И правильно ли я все делаю?" И в результате теряется момент, теряется волшебство. Поэтому я стараюсь давать людям подобные советы».







+0 -0



просмотров: 77

