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Вокалистка HALESTORM : «Сделайте укол!»



Вокалистка HALESTORM Lizzy Hale призвала поклонников не тянуть с вакцинацией:



«Вакцинация = ответственность взрослых. И этим мы приблизим живые концерты! Мы все в одной лодке вместе, фричечки!»



На вопрос сделала ли она сама укол, Lizzy ответила, что уже оба укола.



















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