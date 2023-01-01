сегодня



Вокалистка HALESTORM: «От нас вы еще многое услышите!»



В рамках недавней беседы у Lizzy Hale спросили, чего поклонники могут ожидать от нее и ее коллег по группе в ближайшие месяцы:



«О, боже мой. Всего. Я к тому, что мы все еще не устали от происходящего. Мы все еще очень незрелы в том, как мы ко всему подходим — в хорошем смысле этого слова. Мы все еще кучка ребят, которые познают Европу и путешествуют, и мы все еще очень любим друг друга. Мы любим выступать. Так что, да, мы собираемся сделать все, что в наших силах. Прямо сейчас мы начали сочинять материал для следующего альбома, просто на случай, если у нас будет время зайти в студию и записать его. Так что вы можете с нетерпением ждать от нас новой музыки. Есть еще куча совместных работ, о которых я не могу говорить — извините. Так что я вам еще до конца года успею надоесть. Появится много всего. Но, да, сейчас мы просто гастролируем и делаем то, что любим делать больше всего!»







+0 -0



просмотров: 75

