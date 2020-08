сегодня



Вокалистка HALESTORM в новом видео CORY MARKS



Вокалистка HALESTORM Lizzy Hale приняла участие в записи и съемках клипа на новую песню канадской звезды кантри CORY MARKS "Out In The Rain", которая вошла в его новую работу "Who I Am".













