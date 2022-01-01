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*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 21
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Halestorm

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HALESTORM готовят переиздание



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HALESTORM сообщили о том, что девятого декабря будет издан "Back From The Dead". "Back From The Dead: Deluxe Edition", включающий семь ранее нереализованных треков, один из которых, Mine, доступен ниже.

Трек-лист:

01. Back From The Dead
02. Wicked Ways
03. Strange Girl
04. Brightside
05. The Steeple
06. Terrible Things
07. My Redemption
08. Bombshell
09. I Come First
10. Psycho Crazy
11. Raise Your Horns
12. Mine
13. Heavy MeNtal (F**k Yeah)
14. Legendary
15. Wannabe
16. You Only Die Once
17. Alien
18. Special




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