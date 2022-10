сегодня



HALESTORM готовят переиздание



HALESTORM сообщили о том, что девятого декабря будет издан "Back From The Dead". "Back From The Dead: Deluxe Edition", включающий семь ранее нереализованных треков, один из которых, Mine, доступен ниже.



Трек-лист:



01. Back From The Dead

02. Wicked Ways

03. Strange Girl

04. Brightside

05. The Steeple

06. Terrible Things

07. My Redemption

08. Bombshell

09. I Come First

10. Psycho Crazy

11. Raise Your Horns

12. Mine

13. Heavy MeNtal (F**k Yeah)

14. Legendary

15. Wannabe

16. You Only Die Once

17. Alien

18. Special







