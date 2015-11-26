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Вокалистка HALESTORM — о сгоревшем автобусе



Lizzy Hale в недавнем интервью рассказала о пожаре в автобусе:



«Это случилось в три часа ночи. В автобусе никого не было.



Вчера был очень эмоциональный день. Весь день я либо плакала, либо просто истерически смеялась надо всем произошедшим, а иногда совмещала и то, и другое. Просто потому, что всё могло сложиться иначе. Мы как будто уклонились от пули.



Но, блин, играть вчера вечером [в DCU Center в Вустере, штат Массачусетс] после всего этого было потрясающе. Мне кажется, я давно так не перевоплощалась на сцене. Я думаю, просто мысль о том, что кто-то из нас мог пострадать, кто-то мог умереть, и тот факт, что мы все целы и вместе, позволил нам выступить так, как будто это было наше последнее выступление. И мы очень благодарны друг другу, очень благодарны за музыку, и просто за всех вокруг нас, и за зрителей, и за всё остальное. Так что во всём этом есть и положительная сторона».



На вопрос, что стало причиной пожара, она сказала:



«Следователь сказал, что это было что-то электрическое — с проводкой или что-то в таком роде. Пожар начался там, где была наша с Josh'ем [Smith'ом, басистом] койка, то есть в середине двухъярусного блока. И это было дико, потому что весь день я говорила с Arejay'ем [Hale'ом, барабанщиком HALESTORM и братом Lizzy], потому что мы с ним, как известно, спим на койке, даже когда у нас есть выходные дни — в гостиничных номерах у меня проблемы со сном. И по какой-то причине в тот день он сказал: "Я просто сделаю что-нибудь в номере, потому что я хочу позаниматься". А я такая: "Знаешь, у меня будет свободная кровать" или что-то в этом роде.



И отдельных слов заслуживает наш замечательный парень из службы безопасности, который буквально ворвался с огнетушителем из отеля, но не смог попасть в спальное отделение. Это было просто... По словам всех пожарных, пламя было высотой 15 футов. Так что всё было им объято. Я потеряла много вещей, вот почему я сейчас говорю с вами по телефону, а не через iPad. Но нам просто повезло, что это всего лишь вещи. Это просто вещи, и мы все вместе, и это здорово».







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