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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 21
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 19
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Halestorm

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|||| 3 янв 2023

Басист HALESTORM о турах после пандемии



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Josh Smith в рамках недавней беседы ответил на вопрос, насколько стало сложнее после пандемии ездить на гастроли:

«Мы плывем по неспокойным водам, но с точки зрения логистики это сложно. Все по-другому. Все стоит дороже. Кажется, что все куда-то едут, и это здорово, но в то же время это создает некоторые сложности с маршрутизацией. Если взглянуть на некоторые маршрутные карты, кажется, что кто-то просто кидает дротики. То же самое было и в Штатах. А еще наш летний тур, я чувствую, что у нас не было шести- или семинедельного тура с тех пор, как... Мы не гастролировали так с тех пор, как нам было по 20 лет... Такое чувство, что мы начали все сначала, и мы упорно работаем для этого. Это невероятно успокаивает. Нам просто очень повезло, что мы вернулись после такого перерыва».

На вопрос, беспокоит ли их будущее гастролей, он ответил:

«Я думаю, все наладится. Я надеюсь, что мы сможем продолжать заниматься этим, потому что мы любим это делать. Для нас живое шоу — это очень важная составляющая, поэтому то, что мы ощутили во время пандемии — типа, "Вы не можете гастролировать" — было тяжело. Так что я остаюсь оптимистом, что теперь мы разберемся с ситуацией и сможем продолжать выступать. Нам это нужно, и я думаю, что фанатам это тоже нужно. Так что мы справимся».

Добавляет Arejay Hale: «Нам повезло, что мы находимся в таком положении, когда можем позволить себе взять полтора года перерыва и вернуться к работе и возобновить начатое. Но мне жаль многие молодые группы, которые выпустили дебютные пластинки прямо перед COVID и не смогли их поддерживать. Это стало трагедией для многих молодых групп».




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