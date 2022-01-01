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*Участники PARADISE LOST в HOST 16
*JUDAS PRIEST выступят с тремя гитаристами и двумя барабанщик... 12
*Новая песня DARKTHRONE 12
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 10
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Halestorm

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HALESTORM записали кавер-версию хита Долли Партон



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Вокалистка HALESTORM Lzzy Hale подтвердила, что группа записала две кавер-версии:

«Будем ли мы выпускать их как отдельные песни или как кавер-версию EP, я пока не знаю, что мы будем с ними делать. Но мы начали записывать некоторые из них просто для развлечения».

Когда её попросили раскрыть, какие песни HALESTORM выбрали для каверов на этот раз, Lzzy ответила:

«Я готова назвать вам одну. В результате мы сделали кавер на "Jolene" Долли Партон в стиле HALESTORM [смеётся]. А вот про вторую я вам не скажу!»




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