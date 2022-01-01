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HALESTORM записали кавер-версию хита Долли Партон



Вокалистка HALESTORM Lzzy Hale подтвердила, что группа записала две кавер-версии:



«Будем ли мы выпускать их как отдельные песни или как кавер-версию EP, я пока не знаю, что мы будем с ними делать. Но мы начали записывать некоторые из них просто для развлечения».



Когда её попросили раскрыть, какие песни HALESTORM выбрали для каверов на этот раз, Lzzy ответила:



«Я готова назвать вам одну. В результате мы сделали кавер на "Jolene" Долли Партон в стиле HALESTORM [смеётся]. А вот про вторую я вам не скажу!»







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