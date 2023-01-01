сегодня



Барабанщик HALESTORM — о последнем диске



В рамках недавней беседы у Arejay'я Hale'a спросили, разделяет ли он мнение некоторых поклонников, что "Back From The Dead" — самая тяжёлая пластинка в истории коллектива, на что он ответил:



«Я вижу, что это так. По моему опыту, это был первый раз, когда я находился в студии, а продюсер хотел, чтобы я играл более активно и агрессивно. Мне кажется, что вживую мы можем позволить себе придумывать что-то на ходу, немного сходить с ума, чтобы привнести живую энергию, но на записи я чувствую, что нашей главной целью было сохранить всё предельно простым, иметь достаточно пространства, чтобы оставить много свободного места. И это вполне логично: вы хотите, чтобы всё было очень просто и очень основательно. Но наши продюсеры, как Scott Stevens, так и Nick Raskulinecz, посчитали, что для нас важно привнести в запись немного больше живой энергии. Они чувствовали, что если бы мы просто выпустили ещё один альбом, как наши предыдущие записи, с тем же менталитетом, когда мы пытались сохранить всё максимально открытым, разнесённым и простым, он стал бы тусклым; он бы показался скучным нашим поклонникам, которые ждали этой записи, ждали в течение целой пандемии. Так что я думаю, что это было сочетание того, что они были внимательны, прислушивались к происходящему и хорошо знали, что хотят услышать современные рок-фэны.



Мне кажется, что возрождение панк-музыки, возрождение эмо, панк-музыки в поп-культуре подтолкнуло массы к желанию услышать больше энергии, к желанию слышать больше уникальных, весёлых, инструментальных моментов, сумасшедших ударных, сумасшедшей игры на гитаре, сумасшедшего пения и тому подобных вещей. Это была одна из главных целей — попытаться привнести больше таких моментов в запись. А с другой стороны, мы четверо, которые полтора года были заперты в своих домах, просто неизбежно пропускали через себя то, что мы играли; мы просто выкладывались по полной, били по барабанам чуть сильнее, играли все чуть быстрее и вообще сходили с ума. Так что я понимаю, почему люди считают, что это наш самый тяжёлый альбом. Я считаю, что это, вероятно, самая энергичная запись в нашей дискографии на данный момент, которая обладает наибольшей энергией, наибольшей живой энергетикой».







+0 -0



просмотров: 93

