Профессиональное полного выступления HALESTORM, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Raise Your Horns" (intro)

"I Miss The Misery"

"Love Bites (So Do I)"

"I Get Off"

"Crazy On You" (Heart)

"Wicked Ways"

"Familiar Taste Of Poison"

"Takes My Life"

- drum solo -

"Back From The Dead"

"The Steeple"







