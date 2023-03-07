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Вокалистка HALESTORM несёт миру правду



Lzzy Hale в недавней беседе рассказала, как последний студийный альбом стал одновременно самым личным и универсальным альбомом группы на сегодняшний день:



«Не только из-за пандемии, но я также считаю, что с возрастом и с каждым альбомом я поставила перед собой задачу менее застенчивой с самой собой, с ситуациями, через которые я прохожу, и быть предельно честной и правдивой в отношении моих триумфов, но также и тёмных сторон себя. Потому что чем больше ты отдаёшь себя миру и другим людям, тем больше позитива получаешь в ответ. И я считаю, что это одна из самых прекрасных вещей в работе автора песен и текстов — вы можете быть голосом безмолвных, и вы можете быть непроизвольно рядом с кем-то, даже если вы его не знаете и никогда не встречали. Так что именно это, мне кажется, я пытаюсь донести до мира. Это настоящая правда, близкая и дорогая моему сердцу, и я так рада, что она может, пусть даже в малой степени, помочь кому-то ещё».







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