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Halestorm

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6 ноя 2021 : 		 HALESTORM в акустике

5 ноя 2021 : 		 HALESTORM завершили запись

5 ноя 2021 : 		 HALESTORM анонсировали стрим

31 окт 2021 : 		 "Tales From The Dead" от HALESTORM

27 окт 2021 : 		 Tales From The Dead от HALESTORM

24 окт 2021 : 		 Tales From The Dead от HALESTORM

24 сен 2021 : 		 HALESTORM вернулись к записи

3 сен 2021 : 		 HALESTORM исполнили новую песню

2 сен 2021 : 		 Гитарист HALESTORM: «Никаких обнимашек»

29 авг 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM о своей коллекции

18 авг 2021 : 		 Новое видео HALESTORM

21 июл 2021 : 		 HALESTORM отыграли первое шоу после паузы

21 июн 2021 : 		 HALESTORM в акустике

10 июн 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM предвкушает реакцию на новую пластинку

15 май 2021 : 		 LZZY HALE и THE PICTUREBOOKS: Видео

12 май 2021 : 		 LZZY HALE и THE PICTUREBOOKS записали песню

23 апр 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Сделайте укол!»

11 мар 2021 : 		 Кавер-версия THE WHO от HALESTORM: видео

24 фев 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM призывает не использовать подкладки

23 фев 2021 : 		 Кавер-версия THE WHO от HALESTORM

17 фев 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM продолжает работу над альбомом

10 фев 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM работает с DESMOND CHILD

1 фев 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM — о том, чему научилась на карантине

24 янв 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM рада Камале Харрис

18 дек 2020 : 		 HALESTORM начали запись

23 ноя 2020 : 		 У HALESTORM 60 демок
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HALESTORM в акустике



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HALESTORM опубликовали акустическую версию последнего сингла "Back From The Dead".

HALESTORM Shares 'Unplugged' Version Of Latest Single 'Back From The Dead'








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