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Halestorm

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21 янв 2022 : 		 У HALESTORM сгорел автобус

3 янв 2022 : 		 Видео с выступления HALESTORM

21 дек 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Новый альбом дался тяжело»

10 дек 2021 : 		 HALESTORM завершили работу над альбомом

15 ноя 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM о кавер-версии LINKIN PARK

6 ноя 2021 : 		 HALESTORM в акустике

5 ноя 2021 : 		 HALESTORM завершили запись

5 ноя 2021 : 		 HALESTORM анонсировали стрим

31 окт 2021 : 		 "Tales From The Dead" от HALESTORM

27 окт 2021 : 		 Tales From The Dead от HALESTORM

24 окт 2021 : 		 Tales From The Dead от HALESTORM

24 сен 2021 : 		 HALESTORM вернулись к записи

3 сен 2021 : 		 HALESTORM исполнили новую песню

2 сен 2021 : 		 Гитарист HALESTORM: «Никаких обнимашек»

29 авг 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM о своей коллекции

18 авг 2021 : 		 Новое видео HALESTORM

21 июл 2021 : 		 HALESTORM отыграли первое шоу после паузы

21 июн 2021 : 		 HALESTORM в акустике

10 июн 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM предвкушает реакцию на новую пластинку

15 май 2021 : 		 LZZY HALE и THE PICTUREBOOKS: Видео

12 май 2021 : 		 LZZY HALE и THE PICTUREBOOKS записали песню

23 апр 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Сделайте укол!»

11 мар 2021 : 		 Кавер-версия THE WHO от HALESTORM: видео

24 фев 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM призывает не использовать подкладки

23 фев 2021 : 		 Кавер-версия THE WHO от HALESTORM

17 фев 2021 : 		 Вокалистка HALESTORM продолжает работу над альбомом
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|||| сегодня

У HALESTORM сгорел автобус



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Гитарист HALESTORM сообщил о ночном пожаре:

«Прошлой ночью мы все были в своих номерах в ОТЕЛЕ и проснулись от того, что наш автобус сгорел в 3 часа ночи. Весело, чертовски весело.

Никто не пострадал. Пожарные из Вустера приехали и потушили огонь. Они были великолепны. Наш бесстрашный охранник Steve вытащил гитары и багаж из специального отсека. Мы все потеряли некоторые вещи, но это были просто вещи.

Следователь не знает, что послужило причиной пожара, но он начался в спальном отделении. Главное, что никто не пострадал. Самое приятное, что сегодня вечером мы будем зажигать.

С нетерпением жду, когда заиграет музыка и мы забудем о том, что все сгорело. До вечера, Вустер!»

HALESTORM Members Unharmed After Tour Bus Catches Fire











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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Hellg


21 янв 2022, 15:36		Это знак. Пора бы уже и честь знать.

Evil3062


21 янв 2022, 15:39		у нас тут троллейбусы да машина каждый день горят до тла а тут просто пернули с огоньком.

Saint Portnoy


21 янв 2022, 15:41		моргенштерна рук дело, инфа 146%


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