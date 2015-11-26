сегодня



У HALESTORM сгорел автобус



Гитарист HALESTORM сообщил о ночном пожаре:



«Прошлой ночью мы все были в своих номерах в ОТЕЛЕ и проснулись от того, что наш автобус сгорел в 3 часа ночи. Весело, чертовски весело.



Никто не пострадал. Пожарные из Вустера приехали и потушили огонь. Они были великолепны. Наш бесстрашный охранник Steve вытащил гитары и багаж из специального отсека. Мы все потеряли некоторые вещи, но это были просто вещи.



Следователь не знает, что послужило причиной пожара, но он начался в спальном отделении. Главное, что никто не пострадал. Самое приятное, что сегодня вечером мы будем зажигать.



С нетерпением жду, когда заиграет музыка и мы забудем о том, что все сгорело. До вечера, Вустер!»

























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