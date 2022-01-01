11 июл 2022



Вокалистка HALESTORM: «Важно быть открытой с поклонниками»



Lizzy Hale в рамках недавнего интервью ответила на вопрос, почему в месяц гордости решила признаться в том, что "я_би":



«Я считаю, что чем больше я открыта и честна с людьми, которые следуют за мной, и даже с теми, кто только открывает меня для себя впервые, тем лучше. Я никогда не хотела прятаться за какой-то завесой или какой-то странной идеей, что я идеальный человек или у меня все схвачено. Трудно разобраться в себе, трудно найти способ быть самым настоящим собой, особенно когда ты растешь. Во многих случаях мы знаем, что мы другие, и даже не знаем почему, или не знаем, как это назвать, и нужен ли нам вообще этот ярлык.



Для меня было важно вынести это на всеобщее обозрение, потому что я много общалась с молодыми людьми, которые пытаются сделать это и пытаются найти свое место в мире, найти свою суперсилу и то, что делает их другими. Для меня важно рассказать об этом просто как об объекте: "Эй, я все еще здесь. Я прошла через это. Я могу гордиться всем, кем я являюсь — и светлым, и темным, и странным, и нет, большим, маленьким, громким, тихим — и если я могу найти это место в своей жизни, то и вы сможете". Так что это мой способ привнести в мир что-то хорошее».







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