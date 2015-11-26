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*Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN 48
*Гитарист DEFTONES верит в плоскую Землю и заявил, что вакцин... 31
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Halestorm

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23 ноя 2020 : 		 У HALESTORM 60 демок

12 ноя 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Будем продолжать бороться!»

8 ноя 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM всё ещё паникует перед выходом на сцену

30 сен 2020 : 		 Первые вокалистки HALESTORM

29 сен 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом»

9 сен 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «С новым материалом я сейчас рискую куда больше»

27 авг 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «У меня такое ощущение, что я написала свои лучшие песни!»

26 авг 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM соскучилась по концертам

16 авг 2020 : 		 Кавер-версия DOLLY PARTON от HALESTORM

8 авг 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM в новом видео CORY MARKS

8 авг 2020 : 		 Новое видео HALESTORM с участием вокалистки EVANESCENCE

31 июл 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новой версии песни HALESTORM

31 июл 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE на новом ЕР HALESTORM

28 июл 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM поблагодарила басиста SKID ROW за мыло

1 июл 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Новый альбом может быть и двойным»

26 июн 2020 : 		 HALESTORM работают над «захватывающей музыкой»

16 июн 2020 : 		 Гитарист HALESTORM: «Какая такая музыкальная индустрия?»

12 июн 2020 : 		 Новое послание от вокалистки HALESTORM

10 июн 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Если вы не считаете, что чёрные жизни важны, вы часть проблемы»

31 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Многие фанаты не представляют, насколько группы зависят от туров»

19 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Большинство групп страдает»

12 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM о том, что для неё является красотой

10 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новой версии песни HALESTORM

25 апр 2020 : 		 Поженятся ли участники HALESTORM?

19 апр 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM почтила память Джимми Уэбба

19 апр 2020 : 		 Акустика от участников HALESTORM
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|||| сегодня

У HALESTORM 60 демок



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Вокалистка HALESTORM Lzzy Hale ответила на вопрос одного из поклонников в Твиттере, который спросил, когда можно ожидать от команды новую работу:

«У нас где-то 60 демок... Мы сейчас стараемся отобрать то, что можно использовать для альбома».

HALESTORM Has Demoed





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