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У HALESTORM 60 демок



Вокалистка HALESTORM Lzzy Hale ответила на вопрос одного из поклонников в Твиттере, который спросил, когда можно ожидать от команды новую работу:



«У нас где-то 60 демок... Мы сейчас стараемся отобрать то, что можно использовать для альбома».













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