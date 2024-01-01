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Почему HALESTORM решили поменять продюсера



Участники HALESTORM Lzzy Hale и guitarist Joe Hottinger в недавней беседе с RockSverige рассказали о причинах смены продюсера для нового альбома:



Joe: «Мы давно являемся поклонниками Dave. Ему нравится все: от кантри, таких как Крис Стэплтон и Джейсон Исбелл, до EUROPE и GRETA VAN FLEET, RIVAL SONS и AIRBOURNE. В душе он рокер, и нам нужно было сменить обстановку. Это наша последняя запись на Atlantic. К счастью, он захотел работать с нами»



Lizzy: «Мы некоторое время добивались его, но люди на нашем лейбле и все остальные говорили: "Нет. Он слишком занят. Он не захочет с вами работать". А мы такие: "Ну, просто спросите его. Просто свяжитесь с ним. Мы можем принять отказ, потому что мы делали это всю свою жизнь". Зачем быть такими щепетильными сейчас? Они предложили ему: "Эй, Cobb, есть такая группа HALESTORM...", а он: "О боже, я люблю HALESTORM! Что они делают?", и они сказали ему: "Ну, они думают о записи альбома...", и он сказал: "Я хочу записать альбом с HALESTORM". У него был готов некий план».



Joe: «И это не что-то вроде "Пошел к черту Nick", потому что он один из наших лучших друзей. Мы поговорили с ним, и он сказал: "Да, не вопрос, бл###. Махнемся". Мы записали кучу пластинок. Это не значит, что мы никогда больше не будем с ним работать»,







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