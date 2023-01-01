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*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 46
*Новое видео THERION 31
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 28
*Фигурки PANTERA выйдут весной 22
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Halestorm

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20 дек 2023 : 		 Видео полного выступления HALESTORM

7 дек 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM обрела личную гитару

4 дек 2023 : 		 HALESTORM собирают идеи

22 ноя 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Никогда нельзя сдаваться!»

3 ноя 2023 : 		 Бережет ли голос вокалистка HALESTORM

31 окт 2023 : 		 HALESTORM о продюсере

19 окт 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM любит подслушивать

30 авг 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM о работе над новым материалом

10 авг 2023 : 		 Видео полного выступления HALESTORM

9 авг 2023 : 		 HALESTORM начнут думать об альбоме после тура

1 авг 2023 : 		 Был ли сексуальный образ вокалистки поводом для привлечения внимания к HALESTORM?

20 июн 2023 : 		 Профессиональное полного выступления HALESTORM

10 июн 2023 : 		 Басист HALESTORM: «Мы работаем над новой музыкой»

5 июн 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM: «От нас вы еще многое услышите!»

25 май 2023 : 		 ASHLEY MCBRYDE записалась с HALESTORM

13 апр 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Чаще я говорю да!»

7 апр 2023 : 		 Видео CHRIS DAUGHTRY и LZZY HALE на песню JOURNEY

3 апр 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM о транс-расстреле

7 мар 2023 : 		 Вокалистка HALESTORM несёт миру правду

28 янв 2023 : 		 HALESTORM думают о новом

9 янв 2023 : 		 Барабанщик HALESTORM — о последнем диске

3 янв 2023 : 		 Басист HALESTORM о турах после пандемии

3 ноя 2022 : 		 Вокалистка HALESTORM — о сольном альбоме: «А почему бы и да?»

31 окт 2022 : 		 HALESTORM готовят переиздание

25 окт 2022 : 		 Барабанщик HALESTORM: «Я смотрю на себя как на спортсмена»

23 окт 2022 : 		 HALESTORM записали кавер-версию хита Долли Партон
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Видео полного выступления HALESTORM



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Видео полного выступления HALESTORM, которое состоялось на OVO Wembley Arena, London, England, девятого декабря, доступно для просмотра ниже:

"I Miss The Misery"
"Love Bites (So Do I)"
"I Get Off"
"Wicked Ways"
"Freak Like Me"
"Amen"
"Terrible Things"
"Rock Show"
"Familiar Taste Of Poison"
"Takes My Life"
- drum solo - 
"Back From The Dead"
"Bombshell"
"I Am The Fire"




Encore:
"Break In / Shatter Me"
"Raise Your Horns"
"Here's To Us"
"The Steeple"

HALESTORM - Fan-Filmed Video Of Entire OVO Arena Wembley Show In London Streaming




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