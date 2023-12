сегодня



Видео полного выступления HALESTORM



Видео полного выступления HALESTORM, которое состоялось на OVO Wembley Arena, London, England, девятого декабря, доступно для просмотра ниже:



"I Miss The Misery"

"Love Bites (So Do I)"

"I Get Off"

"Wicked Ways"

"Freak Like Me"

"Amen"

"Terrible Things"

"Rock Show"

"Familiar Taste Of Poison"

"Takes My Life"

- drum solo -

"Back From The Dead"

"Bombshell"

"I Am The Fire"









Encore:

"Break In / Shatter Me"

"Raise Your Horns"

"Here's To Us"

"The Steeple"







