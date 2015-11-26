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Halestorm

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29 мар 2019 : 		 Новое видео HALESTORM

22 янв 2019 : 		 Фронтвумен HALESTORM защищает GRETA VAN FLEET из-за сравнения их с LED ZEPPELIN

30 ноя 2018 : 		 Концертные клипы HALESTORM

11 окт 2018 : 		 Новое видео HALESTORM

5 окт 2018 : 		 Панорамное видео HALESTORM

29 сен 2018 : 		 Музыканты HALESTORM исполняют LED ZEPPELIN

27 авг 2018 : 		 HALESTORM сравнялись с THE PRETTY RECKLESS

3 авг 2018 : 		 Новые песни HALESTORM

1 авг 2018 : 		 Новые песни HALESTORM

31 июл 2018 : 		 Акустика от HALESTORM

30 июл 2018 : 		 Новая песня HALESTORM

29 июл 2018 : 		 Новая песня HALESTORM

21 июл 2018 : 		 Новая песня HALESTORM

11 июл 2018 : 		 Видео с выступления HALESTORM

2 июл 2018 : 		 Новое видео HALESTORM

23 июн 2018 : 		 Новая песня HALESTORM

31 май 2018 : 		 Новый альбом HALESTORM выйдет в июле

14 фев 2018 : 		 Видео исполнения новой песни HALESTORM

8 фев 2018 : 		 Басист HALESTORM о новом альбоме: «Это наша лучшая запись!»

5 фев 2018 : 		 HALESTORM исполнили новую песню

31 янв 2018 : 		 HALESTORM почти закончили запись

6 июн 2017 : 		 Вокалистка HALESTORM исполняет "I Will Always Love You"

5 июн 2017 : 		 HALESTORM работают над четвёртым альбомом

19 май 2017 : 		 Вокалистка HALESTORM почтила память Криса Корнелла

12 май 2017 : 		 Музыканты HALESTORM исполняют AEROSMITH, RAINBOW

5 май 2017 : 		 Новое видео HALESTORM
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Новое видео HALESTORM



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"Vicious", новое видео группы HALESTORM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Vicious".



Video Premiere: HALESTORM




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