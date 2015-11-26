15 ноя 2021



Вокалистка HALESTORM о кавер-версии LINKIN PARK



Вокалистка HALESTORM в рамках недавнего интервью рассказала о том, как родилась идея исполнения кавер-версии LINKIN PARK на концертах с EVANESCENCE:



«Мы прокручивали несколько, а потом, внезапно, остановились на LINKIN PARK. И [мы подумали], знаете что? Это было бы очень круто, потому что непреднамеренно это была бы дань уважения [покойному вокалисту LINKIN PARK] Честеру [Беннингтону], но также, учитывая все, о чем была эта песня, мы все испытали это на себе — все и всё. И поэтому это почти настоящий религиозный акт, когда ты выходишь на сцену и говоришь: "Хорошо. Это моя церковь. Это мои люди. Мы все делаем это вместе"».







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