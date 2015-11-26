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*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 60
*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 45
*Новая песня CARCASS 25
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Halestorm

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26 авг 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM соскучилась по концертам

16 авг 2020 : 		 Кавер-версия DOLLY PARTON от HALESTORM

8 авг 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM в новом видео CORY MARKS

8 авг 2020 : 		 Новое видео HALESTORM с участием вокалистки EVANESCENCE

31 июл 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новой версии песни HALESTORM

31 июл 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE на новом ЕР HALESTORM

28 июл 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM поблагодарила басиста SKID ROW за мыло

1 июл 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Новый альбом может быть и двойным»

26 июн 2020 : 		 HALESTORM работают над «захватывающей музыкой»

16 июн 2020 : 		 Гитарист HALESTORM: «Какая такая музыкальная индустрия?»

12 июн 2020 : 		 Новое послание от вокалистки HALESTORM

10 июн 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Если вы не считаете, что чёрные жизни важны, вы часть проблемы»

31 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Многие фанаты не представляют, насколько группы зависят от туров»

19 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Большинство групп страдает»

12 май 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM о том, что для неё является красотой

10 май 2020 : 		 Вокалистка EVANESCENCE в новой версии песни HALESTORM

25 апр 2020 : 		 Поженятся ли участники HALESTORM?

19 апр 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM почтила память Джимми Уэбба

19 апр 2020 : 		 Акустика от участников HALESTORM

16 апр 2020 : 		 LIZZY HALE хочет использовать время карантина для работы над новыми треками

16 мар 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Здоровайтесь как порнозвёзды!»

6 мар 2020 : 		 HALESTORM работают над «свежим» материалом

14 фев 2020 : 		 Вокалистка HALESTORM поддержала Amy Lee

21 янв 2020 : 		 HALESTORM планируют выпустить 2 ЕР

22 дек 2019 : 		 Вокалистка HALESTORM заявила, что получала благодарные письма от родителей подростков, так как затрагивала социальные вопросы

14 дек 2019 : 		 Акустика от HALESTORM
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Вокалистка HALESTORM соскучилась по концертам



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Фронтвумен HALESTORM Lzzy Hale рассказала о том, как она и ее коллеги по группе преодолевают кризис, вызванный коронавирусом:

«До того, как все рухнуло, мы достаточно часто собирались, почти каждый день. Мы выделили какое-то время - ну, не все время, но большую часть того времени, когда мы дома, на запись нового альбома. Так что еще до того, как все пошло не так, и каждый день приносил очередные плохие новости, мы собирались каждый божий день прямо здесь, в моем подвале. А затем медленно, но верно все сошлись во мнении, что стоит на некоторое время прекратить встречи. У нас было несколько тусовок с соблюдением правил социального дистанцирования, например, с бас-гитаристом и барабанщиком, на расстоянии в шести футов друг от друга, без обнимашек, и все такое. Но вообще, я скучаю по прежней жизни, мне не хватает живых концертов и репетиций с группой. Да, я скучаю по всему этому".

HALESTORM





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