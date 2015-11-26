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Вокалистка HALESTORM соскучилась по концертам



Фронтвумен HALESTORM Lzzy Hale рассказала о том, как она и ее коллеги по группе преодолевают кризис, вызванный коронавирусом:



«До того, как все рухнуло, мы достаточно часто собирались, почти каждый день. Мы выделили какое-то время - ну, не все время, но большую часть того времени, когда мы дома, на запись нового альбома. Так что еще до того, как все пошло не так, и каждый день приносил очередные плохие новости, мы собирались каждый божий день прямо здесь, в моем подвале. А затем медленно, но верно все сошлись во мнении, что стоит на некоторое время прекратить встречи. У нас было несколько тусовок с соблюдением правил социального дистанцирования, например, с бас-гитаристом и барабанщиком, на расстоянии в шести футов друг от друга, без обнимашек, и все такое. Но вообще, я скучаю по прежней жизни, мне не хватает живых концертов и репетиций с группой. Да, я скучаю по всему этому".













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