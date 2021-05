сегодня



LZZY HALE и THE PICTUREBOOKS: Видео



Немецкий байкер-блюз-дуэт THE PICTUREBOOKS, ранее сотрудничавший с Dennis'ом Lyxzén'ом (REFUSED), Neil'ом Fallon'ом (CLUTCH), Ryan'ом Sinn'ом (THE DISTILLERS) и Dave'ом Dinsmore'ом (Brant Bjork), пригласил вокалистку HALESTORM для исполнения композиции "Rebel" — видео доступно ниже.













