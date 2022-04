сегодня



Видео с текстом от HALESTORM



HALESTORM опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Steeple". Этот трек взят из альбома "Back From The Dead", выход которого запланирован на шестое мая на Atlantic. Продюсером материала был Nick Raskulinecz (FOO FIGHTERS, MASTODON, ALICE IN CHAINS), сопродюсером выступал Scott Stevens (SHINEDOWN, DAUGHTRY, NEW YEARS DAY).



Трек-лист:



01. Back From The Dead



02. Wicked Ways



03. Strange Girl



04. Brightside



05. The Steeple



06. Terrible Things



07. My Redemption



08. Bombshell



09. I Come First



10. Psycho Crazy



11. Raise Your Horns







