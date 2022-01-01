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*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 19
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
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Halestorm

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Видео с текстом от HALESTORM



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HALESTORM опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Steeple". Этот трек взят из альбома "Back From The Dead", выход которого запланирован на шестое мая на Atlantic. Продюсером материала был Nick Raskulinecz (FOO FIGHTERS, MASTODON, ALICE IN CHAINS), сопродюсером выступал Scott Stevens (SHINEDOWN, DAUGHTRY, NEW YEARS DAY).

Трек-лист:

01. Back From The Dead

02. Wicked Ways

03. Strange Girl

04. Brightside

05. The Steeple

06. Terrible Things

07. My Redemption

08. Bombshell

09. I Come First

10. Psycho Crazy

11. Raise Your Horns

HALESTORM Release Official Lyric Video For New Single "The Steeple"




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