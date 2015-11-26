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Вокалистка HALESTORM : «Новый альбом дался тяжело»



Lizzy Hale опубликовали фото в Инстаграм и поделилась сообщением о том, что прослушала финальный микс альбома:



«Я так благодарна всей моей команде за их невероятно тяжелую работу, страсть и терпение. Я также благодарна моим коллегам по группе, которые сделали все возможное, чтобы сделать этот альбом таким волшебным. Мне не терпится дать свободу этому зверю — срань Господня!»



















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