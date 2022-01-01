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Вокалистка HALESTORM — о сольном альбоме: «А почему бы и да?»



В рамках недавней беседы с RockSverige Lizzy Hale ответила на вопрос о том, думала ли она о сольном альбоме:



«Возможно. Мои ребята из группы на самом деле умоляют меня сделать это. Именно они говорят: "Эй, ты можешь записать сольный альбом, чтобы у нас было немного свободного времени?"



У меня есть много песен, которые очень похожи... Если вы вспомните песню Stevie Nicks "Bella Donna"... Вы можете почувствовать, когда слушаете FLEETWOOD MAC и когда слушаете сольные альбомы Stevie Nicks, когда её голос звучит в группе. FLEETWOOD MAC не был бы прежним без неё, но вы можете акцентировать внимание на её вкладе в команду.



Мне кажется, что если бы я записала сольный альбом, а у меня есть много песен, которые ещё не увидели свет, из которых я могла бы выбирать, вы бы точно смогли услышать, какое влияние на группу оказала именно я.



Да, безусловно, я думаю, что это, скорее всего, произойдёт в будущем. Не знаю, решу ли я сама или ребята скажут: "Действуй, сестра!" В любом случае, это произойдёт».







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