сегодня



Кавер-версия THE WHO от HALESTORM : видео



Кавер-версия композиции THE WHO "Long Live Rock" от HALESTORM, которая включена в фильм "Long Live Rock…Celebrate The Chaos", обрела видеоверсию, доступную для просмотра ниже.

























+0 -0



просмотров: 151