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Halestorm

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|||| 16 июн 2020

Гитарист HALESTORM: «Какая такая музыкальная индустрия?»



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В недавнем интервью с гитаристом HALESTORM Joe Hottinger'ом у него спросили о том, в каком состоянии сейчас находится музыкальная индустрия:

«Какая музыкальная индустрия? [смеётся]. Это дичь, полный хаос, и всё перетряхнуло довольно странным способом, весьма пассивным. Очевидно, что сейчас всё в стримах, и это классно. Приятно видеть, как некоторые артисты поют какие-то песни вживую в данный момент. Но всё это даже не приближается к ощущениям от живого выступления, но при этом это мило. Это беспрецедентные времена для всех нас. И всё достаточно странно. Так что это своего рода утешение — слышать что-то в таком духе и ощущать себя немного более связанным с людьми.

Мы были очень заняты, что мне показалось странным. Мы просто делаем много стримов и интервью. Это в кайф. Это весьма неплохо, что мы общаемся с людьми. Я полагаю, что у многих происходит переосмысление, происходит перезагрузка. Я знаю, что это происходит и в моей жизни — я чувствую, что я как бы перезагружаю то, как я живу или как я жил. И это возможность начать всё сначала. В музыкальном бизнесе я не знаю, как всё будет и с чего всё начнётся. Это дико. Это всё часть продолжающейся дискуссии, которая происходит прямо сейчас».

HALESTORM





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